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Атакован главный подрядчик российского «Газпрома»

  • 12.02.2025, 11:45
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Атакован главный подрядчик российского «Газпрома»

Операцию провели ГУР и ВСУ.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали инфраструктуру главного подрядчика российского «Газпрома», компанию «Газстройпром». Компания участвует в обеспечении российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным источников, удару хакеров подверглись еще 22 предприятия, которые предоставляют услуги по строительству и обслуживанию нефтегазовой инфраструктуры России.

Под киберудар попали компании «Газпром-автоматизация», «ГСП-комплектация», «Инфосервис регион», «Вектор восток», «ССК газрегион», «ГСП центр», «ГСП-сервис», «ГСП-технологии», «ГСП-механизация», «ГСП-нефтегазпереработка», «ГСП-переработка», «ГСП-ГСМ», «ГСП-1», «ГСП-2», «ГСП-4», «ГСП-5», «ГСП-6», «ГСП-7», «Сфера-групп», «ГСП-инвестиции», «Газбудпром-автотранспортное предприятие», «ГСП-финанс».

В результате операции выведено из строя более 120 физических серверов-гипервизоров, уничтожено файловые хранилища с документацией общим объемом 2 000 000 гигабайт или 2 000 терабайт. Непригодными для работы остались более 10 000 компьютеров сотрудников критически важных российских предприятий.

Работа всех систем и сервисов - остановлена. Убытки, нанесенные компаниям, которые питают геноцидную войну против Украины, могут составлять от десятков до сотен миллионов долларов.

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