Полина Шарендо-Панасюк: Нет в Беларуси нормального человека, который был бы за Лукашенко 1 12.02.2025, 11:43

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Полина Шарендо-Панасюк

В 2020 году белорусы восстали против системы.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, которая провела в застенках правящего белорусского режима более четырех лет, была освобождена 1 февраля этого года, покинула страну и на минувшей неделе прибыла в Вильнюс.

Через несколько дней после прибытия в столицу Литвы Полина Шарендо-Панасюк дала пресс-конференцию, которая проходила на белорусском языке.

По окончании пресс-конференции корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с Полиной Шарендо-Панасюк. На вопрос, как к ней относились надзиратели в штрафном изоляторе, Полина ответила, что пребывание там она расценивает как пытку. «Это был террор как бытовой, так и психологический. Отношение было, конечно, исключительно издевательское. И это проявлялось буквально во всем – как ты должна стоять, как должна говорить, следили, чтобы все пуговицы были застегнуты, чтобы обувь была в порядке, чтобы ты чисто мылась. Они получили карт-бланш на открытый, безнаказанный террор против политзаключенных, чем они, конечно, и пользовались», – поделилась она воспоминаниями о временах своего пребывания в тюрьме.

По мнению Полины Шарендо-Панасюк, сейчас говорить о существовании какой-либо оппозиции в Беларуси не приходится. И объясняет, почему: «У нас оккупация Россией на протяжении столетий, которая в той или иной форме содержит Беларусь, как свою вотчину. И на протяжении XIX и XX веков каждое поколение белорусов устраивало восстания. 2020 год я расцениваю как восстание людей и против самого Лукашенко, и против системы, которую он выстроил».

Объясняя, почему сейчас в Беларуси нет массовых протестов, бывшая политзаключенная приводит примеры Северной Кореи и оккупированных украинских областей, где люди тоже не устраивают демонстраций против режима. «Потому что выход (на улицы) сопряжен с большим риском. В Беларуси уже начали отбирать квартиры (у несогласных с режимом). И люди не могут, как в цивилизованных странах выразить свой протест на улицах, или подписав какое-то воззвание против властей. Потому что против них может быть развернута такая машина репрессий, которую обычно применяют против террористов. И если женщина на улице раскрыла бело-красно-белый зонтик, к ней будут относиться так, будто она захватила самолет с заложниками», – приводит примеры Полина Шарендо-Панасюк.

Полина делает вывод, что люди в Беларуси выбирают для себя безопасное существование: «Это не значит, что они возлюбили режим Лукашенко или его самого и согласны со всем, что он там творит, но ситуация такая, что белорусам словно приставлен пистолет к затылку. И представители администрации Лукашенко говорили: «Мы проведем выборы так, что никто и не пикнет». И это – ситуация сегодняшней Беларуси».

Вместе с тем, по оценке Полины, протестный потенциал в стране никуда не делся: «Нет в Беларуси нормального человека, который был бы за Лукашенко. И дело не в нем самом, потому что он – марионетка. Россия, к сожалению, нашла такого уникального субъекта в Беларуси, который, как магнит притянул к себе всю нечисть, всех негодяев – как явных, так и потенциальных – и сконцентрировал вокруг себя. И это подпитывается финансово из России – ты делаешь зло, а тебе еще и зарплату за это платят. Это вообще “шикарно”».

«Экономических санкций за удержание в тюрьмах многих тысяч политзаключенных против режима Лукашенко не введено»

Пресс-конференцию вела главный редактор портала «Хартия'97» Наталья Радина, известная как одна из наиболее последовательных и непримиримых противников режима Александра Лукашенко.

В последнее время в информационном пространстве несколько раз озвучивалось предложение пойти на сделку с белорусским диктатором: снять все экономические санкции – как секторальные, так и персональные – если он отпустит на свободу всех политических заключенных. Наталья Радина относится к данной идее резко отрицательно.

В беседе с корреспондентом она пояснила: «Экономические санкции против режима Лукашенко сегодня введены за другие преступления. А именно: за посадку самолета Ryan Air в 2021 году, за миграционный кризис, который начался тогда же – когда с территории Беларуси атаковали границы с Польшей, Литвой и Латвией. А также за участие белорусского режима в войне против Украины. На сегодняшний день экономических санкций за удержание в тюрьмах многих тысяч политзаключенных против режима Лукашенко не введено».

Радина резюмирует, что менять отмену санкций против белорусской экономики на освобождение всех политзаключенных нельзя – по ее мнению, вместо этого нужно ввести новые санкции и требовать от режима освобождения абсолютно всех узников совести.

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