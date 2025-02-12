«Он был мужик больше, чем кто» 2 12.02.2025, 11:49

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Александр Новик

Коллаж: «Радыё Свабода»

История погибшего на войне в Украине белорусского снайпера.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли не менее 70 белорусов. Среди них 22-летний Александр Новик, который был снайпером-штурмовиком. Он присоединился к Третьей отдельной штурмовой бригаде в конце октября 2024 года, а погиб в боях 20 января 2025-го. Его историю рассказывает «Радыё Свабода».

Александр Новик имел позывной по-украински — Розпад, выбирал его сам, имея в виду распад России как государства, был снайпером-штурмовиком Третьего отдельного штурмового батальона. Он погиб при выполнении боевого задания в районе Новоегоровки Луганской области. Александра похоронили в Броварах 28 января, на Аллее Славы. В Броварах живут его родственники.

Александр Новик. Коллаж: «Радыё Свабода»

Волонтерка Татьяна Островская хорошо знала Александра. В разговоре с «Радыё Свабода» она отметила, что на том направлении погибло много украинских военных. Известно, что Александр попал под российский обстрел и получил тяжелое ранение.

Парень выехал из Беларуси после событий 2020 года, сначала жил и работал в Литве.

— Саша всегда был в теме войны. Он собирал донаты на дроны, помогал украинцам, сам много тренировался, укреплялся. Купил симулятор, чтобы усовершенствовать программу управления дронами, — рассказывает Татьяна.

По ее словам, Александр зарабатывал на строительстве, также был модератором у известного блогера Убермаргинала, практиковался в компьютерной графике. Занимался дзюдо и самбо, имел математический склад ума, во время учебы побеждал в математических олимпиадах. Даже на фронте имел при себе сборник задач по алгебре, чтобы «мозги работали». Теперь этот сборник передали, как и другие вещи добровольца, в Музей свободной Беларуси во Львове.

Александр выбрал для себя Третью отдельную штурмовую бригаду. Это украинское добровольческое подразделение, сформированное на базе «Азова», которое возглавляет первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

— Александр был уникальным, многогранным человеком. Он все делал тихо, спокойно, самостоятельно. Сам связался с Третьей штурмовой, они помогли ему с документами. Он там прошел верификацию, обучался и потом отправился на боевые задания, — рассказывает Татьяна.

Александр Новик. Фото из личного архива

— Писали, что он погиб на первом задании, но это неправда. Это было, грубо говоря, второе или третье задание. Когда идет такой обстрел, там не увернешься, не скроешься от него, — объясняет волонтерка.

Она добавляет, что Александр Новик был прямым человеком, с сильным чувством справедливости. В том числе и поэтому он пошел воевать, так как фронт был тем местом, где он реально мог что-то сделать.

Татьяна заметила, что после нескольких месяцев в учебной части и на фронте Александр похудел на несколько килограммов.

— Он был мужик больше, чем кто. Никогда не выступал с громкими словами, не кричал: «Вот я поеду воевать!» — тихо принял решение и поехал. После его гибели я не могу смотреть на мужиков, которые говорят: «А что я могу сделать?» Саша был уверен, что сегодня нужно действовать, сегодня защищать Украину, чтобы у нас завтра было будущее, — говорит Татьяна.

Она участвовала в организации похорон белоруса. Рассказывает, что у чиновников при оформлении документов была неоднозначная реакция.

— С одной стороны — погиб герой из Третьей штурмовой. С другой — они удивлялись белорусскому паспорту. Потому что официально Беларусь — страна-соагрессор. Но они очень хорошо относились к нам, — добавляет Татьяна.

Александр Новик стал первым белорусом, похороненным на Аллее Славы в Броварах. Там впервые над могилой был поднят бело-красно-белый флаг — среди украинских и грузинских.

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