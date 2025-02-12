Патриарх Гундяев занервничал из-за новой напасти «на Святой Руси» 15 12.02.2025, 11:51

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Она стала неожиданностью для РПЦ.

Среди воюющих против Украины россиян начинают проявляться «неоязыческие» настроения, с которыми необходимо бороться, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев). «Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? <…> Нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих», — сказал патриарх на собрании духовенства Московской митрополии.

По его словам, многие служители церкви до этого «небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений», а церковные ученые в последнее время написали много исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому явлению. Для священников, которые отправляются в зону военного конфликта, глава РПЦ рекомендовал организовать семинары или краткосрочные курсы по этому предмету. Ранее патриарх Кирилл говорил, что военный конфликт «порождает к жизни деформированные формы духовности», а среди участников войны неоязычество приобретает популярность из-за того, что в нем важное место отведено насилию и силе.

В конце января глава РПЦ призвал запретить в России сатанизм и признать его «экстремистским движением». «Задумаемся: в зоне проведения «специальной военной операции» на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами», — утверждал патриарх. Также Кирилл назвал «идеологической диверсией» оккультизм, отметив, что Россия должна противостоять попыткам навязывания «деструктивных религиозных учений и практик». При этом он призвал особенно внимательно отслеживать информацию о проведении «псевдоязыческих мероприятий» в стране.

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