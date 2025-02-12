Через крупнейший погранпереход из Беларуси в Польшу стало въезжать меньше поездов

Через крупнейший погранпереход из Беларуси в Польшу стало въезжать меньше поездов1
- 12.02.2025, 12:15
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Дело в транзите китайских товаров.
Грузовых поездов, пересекающих польско-белорусскую границу в Тересполе, стало меньше. Одна из причин — проблемы с транзитом китайских товаров через Россию.
По данным портала Rynek Kolejowy, в декабре 2024 года границу в Тересполе пересекало в среднем 23 грузовых поезда в сутки. Для сравнения: в ноябре ее ежедневно проходило в среднем 27 поездов.
Одна из причин уменьшения грузопотока — проблемы с транзитом грузов через Россию. В ноябре российское правительство приняло декрет о запрете транзита через свою территорию товаров двойного назначения — они могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.
Например, Россия задерживала контейнеры с компонентами для автомобильных аккумуляторов, а из некоторых экспортируемых товаров там демонтировали электронику.
Тересполь является крупнейшим их трех железнодорожных переходов на польско-белорусской границе. Сейчас ее пересекают только грузовые поезда. Пассажирское движение приостановлено в 2020 году.