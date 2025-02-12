Трамп шокировал Путина 1 Аббас Галлямов

12.02.2025, 12:29

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Аббас Галлямов

Добро оказалось с увесистыми кулаками.

После двух мировых войн уставший от столь масштабного кровопролития Запад взял курс на минимизацию роли геополитики в пользу политики внутренней. «К черту колонии и внешнюю экспансию, закроемся в своих домах и будем обустраиваться внутри», — сказали себе вчерашние империи. Отпустив колонизованных на свободу и признав сложившиеся границы неприкосновенными, они сместили политические акценты с уровня межгосударственных отношений на уровень внутренней политики. Окончательно этот тренд закрепился после крушения социалистического лагеря.

В условиях всеобщей демократизации все это работало хорошо, однако когда случился демократический откат, начали быстро множиться проблемы. Воспользовавшись неготовностью Запада обострять ситуацию, автократии типа Китая, Ирана и России, постепенно стали поджимать демократический мир, усиливая свои позиции за его счет со все возрастающей скоростью.

С точки зрения внутренней политики Запад далеко опередил автократии, а вот геополитически он все чаще стал им проигрывать. Противостоять бесцеремонно расширявшим зоны своего влияния автократам у демократий получалось все хуже. Варвары грозили поглотить цивилизацию так же, как когда-то сделали это с разнежившейся Римской империей. Приход Трампа в этом смысле был некоторым образом предопределен. На Западе должен был появиться кто-то способный конвертировать внутриполитическое превосходство в геополитические успехи.

Да, новый американский президент грубо попирает те самые нормы политкорректности и взаимного уважения, которые сделали жизнь на Западе столь комфортной. Переживая по этому поводу, нельзя, однако, забывать, что эти соображения оказались неспособны заставить автократов вести себя соответственно. И именно благодаря тому, что он говорит и действует как автократ, в геополитическом смысле Трамп оказался гораздо эффективнее своих либеральных предшественников. Едва он появился на горизонте, а Путин уже объявил, что удовлетворен результатами СВО и готов ее закончить. Руководство Ирана устами генерала КСИР и секретаря местного Совбеза сообщило, что вообще никогда не собиралось уничтожать Израиль, ошарашив этим своим утверждением не только израильтян, но и иранцев. Руководитель Лиги арабских государств обратился к ХАМАС с предложением отказаться от власти в Секторе Газа, чтобы предотвратить эскалацию. Китай уже потерял Панаму и вряд ли теперь сможет появиться в Гренландии. Все это — меньше, чем за месяц.

Методы Трампа шокируют нормальных людей, однако надо понимать, что они шокируют и автократов. Никто из них не ожидал от Америки ничего подобного и сейчас они все чувствуют себя очень неуютно. Добро оказалось с увесистыми кулаками.

Правда тут надо иметь в виду ту проблему, о которой предупреждал еще Евгений Шварц: победитель дракона сам может оказаться драконом, но это уже вопрос к американской внутренней политике.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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