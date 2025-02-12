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Названы три популярных в Беларуси лекарства, которые запрещены в США и Европе

  • 12.02.2025, 12:29
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Названы три популярных в Беларуси лекарства, которые запрещены в США и Европе

В некоторых странах они признаны небезопасными.

Возможно, вы не задумывались, что привычные белорусам и белорускам лекарства из аптеки, которые помогают при головной боли или болях в суставах, могут быть запрещены в других странах. Например, в некоторых европейских государствах и в США. Это связано с тем, что регулирование отпуска медпрепаратов и стандарты по их производству существенно различаются. «Зеркало» рассказывает о трех популярных в Беларуси безрецептурных средствах, которые кое-где за границей уже не найти — из-за опасений по поводу их безопасности и устаревших формул.

Нимесулид серьезно угрожает печени. И последствия могут наступить очень быстро

Нимесулид — это нестероидный противовоспалительный препарат с обезболивающими и жаропонижающими свойствами. Обычно его принимают при острой боли, для симптоматического лечения остеоартрита, а также при болях во время месячных.

В Беларуси это лекарство можно купить в аптеках без рецепта (хотя отметим: производитель указывает, что отпускать его стоит только по рецепту). А Минздрав даже включил его в список основных лекарственных средств. К этой категории относят препараты, которые, как пишет Всемирная организация здравоохранения, «обеспечивают приоритетные потребности населения в медицинской помощи, а также должны быть доступны в любое время по приемлемой цене». Однако в части стран мира от этого лекарства уже отказались.

Впервые нимесулид был выпущен в Италии в 1985 году. С тех пор он так и не подавался на оценку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в США, поэтому там он никогда не продавался — как и в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Что не помешало препарату начать широко использоваться в других странах мира с момента своего появления на рынке в 1990-х годах.

Правда, впоследствии некоторые европейские государства запретили его из-за неприемлемого уровня серьезных побочных реакций. В разных странах лекарства с этим веществом называются по-разному, среди наименований — «Аулин», «Найз», «Нимед».

Проверка препарата показала, что преимущества продолжают перевешивать его риски, но его использование должно быть ограничено лечением острой боли и первичной дисменореи. Длительность его применения была ограничена двумя неделями. В рекомендациях Европейского агентства лекарственных средств указано, что его не следует использовать для терапии остеоартрита из-за более высокого риска гепатотоксичности (то есть поражения печени), чем при краткосрочном применении.

Многочисленные исследования выявили опасные для печени побочные эффекты нимесулида. В одном из метаанализов по теме говорится, например, что из 33 изученных случаев почти половине пациентов (45,5%), долго принимающих нимесулид, либо потребовалась трансплантация печени, либо они умерли от недостаточности этого органа. При этом у трети из них гепатотоксичность развилась даже менее чем в течение 15 дней после начала применения препарата.

Известно также о случаях, когда пациенты пили нимесулид от боли в пояснице и попадали в больницу с поражением печени, которое развилось в результате приема препарата, а также когда люди оказывались в реанимации уже на третий день после начала приема этих таблеток, потому что лекарство вызвало у них острую печеночную недостаточность. Впоследствии им также требовалась пересадка органа.

Исследователи отмечают, что использование препарата связано с примерно двукратным увеличением риска гепатотоксчности по сравнению с другими нестероидными противовоспалительными препаратами (к ним относятся, к примеру, ибупрофен или напроксен).

Сейчас эксперты призывают запретить его во всем Евросоюзе и вообще в мире, так как, по их мнению, «власти не способны защитить людей» от злоупотребления препаратом.

Цитрамон может быть опасен для почек. При этом его эффективность под вопросом

Цитрамон — известный и широко используемый в Беларуси препарат от головной боли. У него комбинированный состав, который включает ацетилсалициловую кислоту (известную как аспирин), парацетамол и кофеин. Ацетилсалициловая кислота уменьшает воспаление и боль, парацетамол снижает температуру, а кофеин усиливает обезболивающий эффект и помогает бороться с сонливостью.

Хотя некоторые из этих компонентов разрешены в США (те же парацетамол и кофеин), чаще всего они производятся и используются отдельно. Комбинированные препараты с составом, как у цитрамона, в этой стране не выпускают. Аспирин, в свою очередь, там используют в основном при определенных медицинских показаниях. Также его не рекомендуют давать детям до 18 лет из-за возможных негативных последствий для сердца.

Причины, почему цитрамон не доступен в США, связаны с отсутствием клинических исследований, которые бы подтверждали его безопасность и эффективность как сочетания трех веществ в его составе. Кроме того, это связано с особенностями регулирующих норм.

Например, есть клинические данные, которые подтверждают безопасность и эффективность комбинированных обезболивающих с фиксированными дозами 250 мг аспирина, 200 мг парацетамола и 50 мг кофеина в каждой таблетке (или даже выше). Однако в цитрамоне, продающемся на белорусском рынке, эта комбинация составляет 220 мг, 200 мг и 27 мг соответственно — что несколько ниже показателей доказанной эффективности.

Это не единственная причина, почему цитрамон в некоторых странах считают сомнительным лекарством. Другой момент связан уже с реальной опасностью: сочетание ацетаминофена (так в США называется парацетамол) с аспирином создает риск поражения почек, если большие дозы принимаются регулярно. А в сочетании с фактом, что белорусский цитрамон содержит меньшее количество действующего вещества, есть вероятность, что люди будут принимать не одну таблетку, а две — и тем самым вредить себе.

Анальгин порой приводит к агранулоцитозу. Это редкое состояние, но оно может закончиться летальным исходом

Анальгин — обезболивающее средство, очень хорошо знакомое белорусам и белорускам. Оно, можно сказать, на все случаи жизни: его пьют при головной, зубной, послеоперационной и других видах боли. Препарат во многом популярен благодаря своему быстрому и мощному действию, а также доступности (продается без рецепта). Однако анальгин запрещен в США, Великобритании, Японии, Канаде, некоторых странах Европы, в Австралии и других.

В мире препарат известен под названиями «Баралгин», «Спазмалгон», «Спазган», «Пенталгин», в США — как «Дипирон». Действующее вещество в них одно и то же — метамизол натрия. Оно применяется в медицине уже более сотни лет: впервые лекарство появилось в Германии под брендом «Новалгин» в начале 1920-х.

Однако уже через несколько десятилетий препарат исчез из продажи в некоторых странах из-за побочных эффектов — в том числе нарушения функции почек и анафилактического шока. Кроме этого, при приеме метамизола повышается риск агранулоцитоза — опасного состояния, при котором значительно снижается количество одного из видов лейкоцитов, что ведет к повышенной восприимчивости организма к патогенам. А это может закончиться серьезным заражением инфекциями и даже летальным исходом. Такое встречается редко, но агранулоцитоз считается очень опасным для здоровья — некоторые страны предпочли не рисковать и запретили средство.

Определенности по поводу безопасности применения анальгина до сих пор нет. Но есть исследования, которые говорят, что при краткосрочном использовании его в целом можно считать безопасным. Тем не менее подчеркнем: случаи тяжелых осложнений и даже смертельных исходов после употребления метамизола продолжают фиксироваться.

Один из недавних: в 2022-м году 62-летнему немецкому пенсионеру после операции для обезболивания дали одну дозу метамизола (1 грамм) в виде таблеток — после этого у него ухудшились анализы крови. Тогда врачи назначили антибактериальную терапию и в итоге поставили диагноз «агранулоцитоз, вызванный метамизолом».

А в Центральноафриканской Республике 16-летняя девушка умерла после приема метамизола, который ей назначили врачи для уменьшения боли. У девушки заболела нога после занятий спортом — она обратилась в ближайший медцентр, где ей прописали метамизол по 1500 мг три раза в день. Через две недели у жительницы ЦАР поднялась температура, появилась физическая слабость, общее недомогание и боль в мышцах. Она попала в больницу, где умерла спустя четыре дня от тяжелой формы сепсиса и почечной недостаточности. К такому исходу тоже привел развившийся агранулоцитоз.

В Испании британский турист умер после приема метамизола, который там продается под брендом Nolotil. После того случая власти ужесточили ограничения на выписку рецептов на этот препарат.

Сейчас Nolotil в Испании должен продаваться только по рецепту, но когда в стране активизировались дискуссии о необходимости запретить это средство полностью, журналисты выяснили: лекарство в стране оказалось широко доступным без рецепта. Для борьбы с использованием этого препарата в Испании даже создана организация ADAF. Она поддерживает людей, пострадавших от негативных последствий приема метамизола, и пытается добиться запрета препарата даже по рецепту.

Так что в следующий раз, приобретая в аптеке «Анальгин», стоит задуматься: возможно, вам пора проконсультироваться с врачом насчет замены обезболивающего на более безопасный аналог.

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