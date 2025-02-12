Над Киевом сбили шесть баллистических ракет «Искандер-М»
- 12.02.2025, 12:40
Новые подробности отражения российской атаки.
Над Киевом ночью 12 февраля сбили шесть баллистических ракет «Искандер-М». В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
«По сообщению Воздушных сил, сегодня наши расчеты ПВО уничтожили над столицей 6 российских баллистических ракет «Искандер-М». Это опасное оружие, которое непросто ликвидировать. И даже падение обломков может вызвать серьезные разрушения», - отметил он.
По данным главы КГВА, в результате атаки есть повреждения жилых домов, офисного здания и нежилой инфраструктуры в Голосеевском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Печерском районах.
По состоянию на 10:00 пожары в Киеве ликвидировали или локализовали.
Информация о падении обломков и повреждениях в Подольском, Соломенском районах, на отдельных объектах в Голосеевском районе не подтвердилась.
По словам Ткаченко, в результате атаки погиб киевлянин 1985 года рождения. Также четверо жителей столицы получили ранения. Среди них девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Прокуратура подтвердила гибель мужчины 1985 года рождения в Оболонском районе.
Как уточнили правоохранители, в результате вражеской атаки возник пожар в здании бизнес-центра в Оболонском районе и возгорание на складах в Голосеевском районе Киева, а также возник пожар на крыше дома в Святошинском районе столицы. Во дворах зданий повреждены припаркованные автомобили.
Прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).