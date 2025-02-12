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Над Киевом сбили шесть баллистических ракет «Искандер-М»

  • 12.02.2025, 12:40
Над Киевом сбили шесть баллистических ракет «Искандер-М»

Новые подробности отражения российской атаки.

Над Киевом ночью 12 февраля сбили шесть баллистических ракет «Искандер-М». В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

«По сообщению Воздушных сил, сегодня наши расчеты ПВО уничтожили над столицей 6 российских баллистических ракет «Искандер-М». Это опасное оружие, которое непросто ликвидировать. И даже падение обломков может вызвать серьезные разрушения», - отметил он.

По данным главы КГВА, в результате атаки есть повреждения жилых домов, офисного здания и нежилой инфраструктуры в Голосеевском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Печерском районах.

По состоянию на 10:00 пожары в Киеве ликвидировали или локализовали.

Информация о падении обломков и повреждениях в Подольском, Соломенском районах, на отдельных объектах в Голосеевском районе не подтвердилась.

По словам Ткаченко, в результате атаки погиб киевлянин 1985 года рождения. Также четверо жителей столицы получили ранения. Среди них девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Прокуратура подтвердила гибель мужчины 1985 года рождения в Оболонском районе.

Как уточнили правоохранители, в результате вражеской атаки возник пожар в здании бизнес-центра в Оболонском районе и возгорание на складах в Голосеевском районе Киева, а также возник пожар на крыше дома в Святошинском районе столицы. Во дворах зданий повреждены припаркованные автомобили.

Прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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