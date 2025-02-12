В режим не хотят вкладывать деньги
- 12.02.2025, 12:43
Инвестиции в лукашенковскую экономику падают.
За 2024 год иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси 6,9 млрд долларов — на 10,4% меньше, чем в 2023-м (7,7 млрд), следует из данных Национального статистического комитета.
В виде прямых иностранных инвестиций (74,8% всего объема) поступило 5,2 млрд долларов (5,8 млрд; -10,3%).
Инвестиции из Беларуси за рубеж составили 4,9 млрд долларов (5,7 млрд; -14%). На долю прямых инвестиций пришлось 80,8% всех направленных за рубеж инвестиций.
В отчете не учитывались банки, небанковские кредитно-финансовые организации, Банк развития, а также бюджетные организации.
В этом году Белстат не указал основные страны, из которых поступили инвестиции, а также государства, в которые инвестировали белорусы.
В 2022 году в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы вложили 7 млрд долларов, в 2021-м — 8,7 млрд.