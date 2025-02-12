Генетики рассказали, какая пара продуктов лучше всего помогает продлить жизнь 12.02.2025, 13:06

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Это настоящий «эликсир молодости».

Исследователи выяснили, что сочетание авокадо и томатов активирует в организме механизмы, способные продлить жизнь на несколько лет.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что содержащиеся в авокадо жиры увеличивают усвояемость ликопина из томатов в четыре раза, делая обычный перекус настоящим «эликсиром молодости», пишет ТСН.

Но что сделало эти два простых продукта настоящей сенсацией в современной внутригеномике?

Взаимодействие полезных веществ: революционное открытие

Ликопин – сильный антиоксидант, присутствующий в томатах, помогающий уменьшить риск развития рака и болезней сердца. Однако без жиров организм усваивает всего 4% ликопина.

Авокадо, насыщенное мононенасыщенными кислотами, выполняет роль природного усилителя: его жиры формируют мицеллы, «обертывающие» ликопин и способствующие его проникновению в кровь и ткани.

Исследование выявило: у людей, сочетавших авокадо с томатами, уровень ликопина в крови был в 4,2 раза выше, чем у тех, кто ел только томаты. Гарвардские генетики сделали еще один шаг вперед и выяснили, что такое сочетание активирует гены SIRT1 и FOXO3, отвечающие за долголетие.

Эти гены замедляют процессы старения клеток и улучшают восстановление ДНК.

«Это подобно перепрограммированию организма на клеточном уровне», — объясняет доктор Фрэнк Ху, профессор эпидемиологии Гарвардской школы общественного здоровья.

Защита от самых опасных болезней: сердечных недугов, рака и деменции

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к 31% смертей в мире. Однако сочетание авокадо и томатов помогает снизить этот риск сразу двумя путями:

Регуляция уровня холестерина — олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, уменьшает концентрацию «плохого» холестерина (ЛПНП), тогда как ликопин предотвращает его окисление — главный фактор образования атеросклеротических бляшек.

Поддержка здорового давления – калий в этих продуктах (его здесь даже больше, чем в бананах!) регулирует баланс жидкости и солей в организме, что снижает вероятность развития гипертонии на 27%.

Исследователи из Гуэльфского университета выяснили, что авокатин В — уникальное соединение, содержащееся в авокадо, — вместе с ликопином способно блокировать фермент VLCAD, необходимый для питания раковых клеток. В ходе эксперимента на лейкемических культурах эта комбинация снизила их активность на 65%.

Осторожно: когда полезное может повредить

Хотя сочетание авокадо и томатов обладает множеством полезных свойств, оно не подходит всем:

Аллергия на латекс: Содержащиеся в авокадо белки могут вызвать перекрестную реакцию у людей, чувствительных к каучуку.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом Если обострился гастрит, жиры из авокадо могут усилить его проявления.

ГенетикКарен Роуз предупреждает: «Ликопин обладает свойством накапливаться в организме. Если ежедневно потреблять более 300 г томатов вместе с авокадо, возможна временная окраска кожи».

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