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Парламент Армении принял решение, которое не понравится Лукашенко

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  • 12.02.2025, 13:11
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Парламент Армении принял решение, которое не понравится Лукашенко

Ереван идет в ЕС.

Национальное собрание Армении 12 февраля в первом чтении приняло законопроект о начале вступления в ЕС, сообщает Armenpress.

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата армянского парламента, против — 7.

Проект был инициирован гражданской инициативой «ЕвроРеферендум», которая собрала 60 тысяч подписей в его поддержку — больше необходимого минимума в 50 тысяч для внесения законодательной инициативы в парламент.

Окончательная версия закона, одобренная Комиссией по евроинтеграции, включает формулировку: «Республика Армения, выражая волю народа Армении, ставя перед собой цель сделать страну безопасной, стабильной, развитой и процветающей, объявляет о начале процесса присоединения к Европейскому союзу».

Напомним, Лукашенко критиковал движение Еревана в ЕС. В ответ премьер страны Никол Пашинян заявил, что диалог с диктатором закончен.

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