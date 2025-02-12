Парламент Армении принял решение, которое не понравится Лукашенко

Парламент Армении принял решение, которое не понравится Лукашенко6
- 12.02.2025, 13:11
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Ереван идет в ЕС.
Национальное собрание Армении 12 февраля в первом чтении приняло законопроект о начале вступления в ЕС, сообщает Armenpress.
За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата армянского парламента, против — 7.
Проект был инициирован гражданской инициативой «ЕвроРеферендум», которая собрала 60 тысяч подписей в его поддержку — больше необходимого минимума в 50 тысяч для внесения законодательной инициативы в парламент.
Окончательная версия закона, одобренная Комиссией по евроинтеграции, включает формулировку: «Республика Армения, выражая волю народа Армении, ставя перед собой цель сделать страну безопасной, стабильной, развитой и процветающей, объявляет о начале процесса присоединения к Европейскому союзу».
Напомним, Лукашенко критиковал движение Еревана в ЕС. В ответ премьер страны Никол Пашинян заявил, что диалог с диктатором закончен.