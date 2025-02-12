Правила России больше не работают Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

12.02.2025, 13:01

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Что происходит между Баку и Москвой?

На прошлой неделе в Казахстане обнародовали предварительный отчет о крушении 25 декабря в Актау самолета AzAl. В документе говорится, что лайнер потерял сигнал GPS в воздушном пространстве России, он получил внешние повреждения фюзеляжа, левого крыла и левого двигателя. Экспертиза исключила версию столкновения с птицами. Более того, были обнаружены посторонние металлические предметы.

Реакция России была традиционна: это не мы.

В Росавиации заявили, что отчет носит предварительный характер, не содержит выводов о причинах произошедшего и указали на то, что документ подтверждает: на самолете имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, «при этом в отчете не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы». Ведомство особо акцентировало внимание на том, что сообщение о попадании птиц в самолет и взрыве кислородного баллона исходило от экипажа.

Спустя пару дней после обнародования предварительного отчета азербайджанское агентство APA сообщило, что Баку готовится подать иск в международный суд против Москвы, если она не признает свою вину в крушении самолета. Одновременно азербайджанская власть закрыла одно из подразделений российского агентства «Россотрудничество» — «Русский дом» — из-за отсутствия регистрации в качестве юрлица. В январе на BakuTV вышел сюжет о том, что под прикрытием «Русского дома» действуют российские спецслужбы.

То, что азербайджанская власть одновременно с закрытием «Русского дома» прекратила деятельность в стране и USAID, не должно никого обманывать.

Действия Баку — реакция на нежелание российского руководства публично признать вину России в том, что это ее ПВО сбила самолет AzAl, принести извинения за трагедию и выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших пассажиров и членов экипажа. Позвонив на четвертый день после трагедии президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Путин лишь принес свои извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», но не признал, что борт был подбит российской ПВО. Да и назвать эти слова извинениями трудно.

Судя по недавнему комментарию пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и сейчас не планирует выступать с какими-либо заявлениями по поводу катастрофы азербайджанского самолета. Очевидно, что он не собирается «отдавать голову» Рамзана Кадырова или публично объявлять кого-то «стрелочником», чтобы хоть как-то удовлетворить справедливые требования Алиева. Не исключено, что в Кремле делают расчет на то, что в Баку через какое-то время успокоятся и примут ситуацию такой, какой она есть.

Но для Азербайджана признание Россией своей ответственности — вопрос принципиальный, поскольку касается проблемы равноправных взаимоотношений между Азербайджаном и Россией.

Готовясь восстановить контроль над Карабахом, Баку стремился заручиться нейтралитетом Москвы и Алиев долгие годы инвестировал в отношения с Кремлем, обхаживая Путина. За два дня до начала широкомасштабного вторжения России в Украину, азербайджанский и российский президенты подписали в Москве декларацию о союзническом взаимодействии. Летом 2024 года Алиев согласился принять в Баку Путина и тогда же Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.

Платой за отношения с Россией стало, в том числе и то, что Азербайджан на Генассамблее ООН не голосовал за резолюции с осуждением российской агрессии и не принял участие в Саммите мира. В трудный для нас момент Азербайджан ограничился гуманитарной помощью, отказав в военно-технической и экономической поддержке. Впрочем, Баку официально поддерживает территориальную целостность Украины, а азербайджанцы в массе своей сочувствуют украинцам и борьбе нашей страны с российским агрессором.

Сегодня у Алиева более сильные позиции, чем десять лет назад, когда его режиму угрожали низовые религиозные протесты, а Иран мог установить лояльное правительство. За счет экспорта газа и нефти в стране наблюдается стабильный экономический рост, флаг Азербай

джана висит в столице Карабаха — Ханкенди (Степанакерте), и никто не сомневается в боевых качествах азербайджанской армии. Сам же Алиев у себя в стране — национальный герой, добившийся возвращения Карабаха под контроль Баку.

«После восстановления территориальной целостности в Баку надеялись на равноправное сотрудничество с Москвой. Когда был сбит самолет, Алиев хотел, чтобы Путин извинился за действия своей ПВО. Но вместо этого азербайджанцы столкнулись с высокомерием и хейтом. Реакция Путина — удар по самолюбию Алиева, национальной гордости азербайджанцев, политике Баку в отношении Москвы, статусу Азербайджана в регионе», — отметил в беседе с ZN.UA замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Силу бросить вызов Путину Алиеву придает не только статус Азербайджана в регионе, но и политическая и военная поддержка Турции, а также ход военной кампании в Украине и уход России из Сирии: у ослабленной Москвы нет возможности воевать на два фронта. Кроме того, Россия нуждается в партнере на Южном Кавказе для восстановления своих позиций в регионе, где растет влияние Турции. Азербайджан нужен Москве и для реализации транспортного коридора Север—Юг, предусматривающего сокращение пути доставки товаров из Индии и стран Персидского залива в Россию и Западную Европу.

Хотя Алиев идет на обострение, маловероятно, что Баку будет рвать отношения с Москвой. Как отмечает Сергей Данилов, «конфронтационная спираль невыгодна Алиеву, и он всегда будет оставлять Путину шанс». С ним согласен и президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. В комментарии ZN.UA он отметил, что «идти на прямую конфронтацию — не в стиле восточной политики и самого Алиева. Скорее, его действия — это попытка стать в позу и достичь своего, откорректировав отношения Баку с Москвой».

Опрошенные нами эксперты полагают, что азербайджанское руководство и далее будет проводить политику, основанную на прагматизме, стремясь получить максимальную выгоду для своей страны. Это означает, что Алиев продолжит реализовывать выгодные ему азербайджано-российские проекты. В том числе и в сфере энергетики. Но пытаясь добиться своего, Баку будет стараться так воздействовать на Москву, чтобы с одной стороны не подорвать отношения, а с другой — получить результат.

История с закрытием «Русского дома», который связывают с российскими спецслужбами, — один из способов давления азербайджанской власти. «Скорее всего, Алиев будет очищать политическое и публичное пространство от пророссийских политиков и активистов, а местные спецслужбы начнут задержание российской агентуры в Азербайджане», — полагает Сергей Данилов. Несомненно, Баку будет демонстративно оказывать гуманитарную помощь Украине. (Алиев уже принял решение о выделении Украине 1 млн долл.)

На позиции Азербайджана будет сказываться и политика Соединенных Штатов. «Если Трамп примет новые санкции против России, то и Алиев будет вести себя более решительно. Если Вашингтон смягчит позицию по отношению к Москве, то и Баку будет действовать более изворотливо», — уверен Михаил Гончар. Конечно же, Кремль ответит на жесткие шаги азербайджанского руководства. Чем? Способы давления на страны Южного Кавказа Москва за последние десятилетия уже наработала.

Велика вероятность, что Россия прекратит импорт азербайджанских овощей и фруктов. Далее удар будет нанесен по азербайджанской диаспоре в России — это сильный рычаг давления на Баку. Некий российский «общественный деятель» Сергей Манцаев уже предложил «выдворить всех азербайджанцев, не являющихся гражданами России», «всех членов диаспор арестовать и выслать на Новую Землю на расчистку испытательного полигона» и «более жестко работать с азербайджанскими властями».

Однако Москва может не ограничиться только отправкой в Азербайджан самолетов с депортированными азербайджанцами. Российские спецслужбы могут попытаться использовать азербайджанскую диаспору для дестабилизации ситуации в стране. «Не думаю, что ФСБ под силу сбросить Алиева. Но создать ему в стране дискомфорт — вполне могут», — высказал предположение Михаил Гончар.

Как отмечает близкий к К

ремлю политолог Сергей Марков, «если Россия принесет извинения, Азербайджан с радостью поставит точку в этом вопросе». Изменить ситуацию может встреча Алиева и Путина. Пока же имперское высокомерие сужает поле маневра для Москвы, а Баку пока не готов отступать от своей позиции. Сегодня Азербайджан — это страна, которая не боится давить даже на Кремль, требуя справедливости. Алиев ясно дает понять: старые правила больше не работают на Южном Кавказе.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

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