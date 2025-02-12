Арифметика БелАЭС 1 Феликс Мирский

12.02.2025, 13:24

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Дешевое электричество с двух атомных станций будет стоить вдвое дороже, чем с одной.

В понедельник было опубликовано поставление правительства о повышении тарифов ЖКХ. При этом тарифы на электроэнергию повышаются сразу на 12%, при годовом прогнозе инфляции в 5%. И получается, что либо правительство не верит в свои прогнозы, либо тарифы на электричество будут расти в два раза быстрее, чем все остальные цены. А если правительство все-таки верит своим прогнозам, значит оно совершенно не верит в свою атомную станцию.

Потому что главным преимуществом атомной станции должно было стать дешевое электричество. Буквально недавно министерство энергетики хвасталось успехами белорусской атомной станции. По данным министерства, за прошлый год БелАЭС произвела 15,7 млрд киловаттчасов электроэнергии и это позволило сэкономить 2,4 млрд кубометров газа.

Но если станция обеспечивает стране такую колоссальную экономию, то тарифы у вас в принципе не должны расти. А если расти, то точно не выше, чем уровень инфляции. Но проблема в том, что атомное электричество, конечно, дешевое, но заплатить за него пришлось дорого.

Белорусская атомная станция обошлась в 6 млрд долларов. Из них почти 5,5 млрд – российский кредит, по которому Беларусь расплачивается уже второй год. Хотя изначально предполагалось, что платить за кредит власти будут деньгами от продажи электричества с белорусской атомной станции соседям. Но строительство атомной станции испортило отношение с соседями, и продавать электричество оказалось некому.

Как раз за день до публикации решения о повышении тарифов Литва, Латвия и Эстония окончательно вышли из БРЭЛЛ, единой энергетической системы, объединявшей их с Беларусью и Россией, и присоединились к энергосистеме Евросоюза. Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал это словами: «Goodbye Russia. Goodbye Lenin»

Энергетический коллапс, которым пугали белорусские и российские государственные медиа, в балтийских странах не случился. Он на самом деле и не мог случиться. Процедура перерезания высоковольтной линии имела символическое значение. Демонтаж линий электропередач начался еще несколько месяцев назад. А электричество в Беларуси и России балтийские страны не покупали с 2022 года.

Но для перспектив белорусского атомного электричества это, конечно, плохая новость. Даже если соседи передумают и захотят покупать электричество в Беларуси, это будет уже невозможно сделать. Так что компенсировать расходы на строительство АЭС можно только за счет собственных белорусских потребителей.

И хорошо, что пока белорусам приходится платить только за одну АЭС. Потому что в планах у белорусских властей построить вторую. А дешевое электричество с двух атомных станций будет стоить вдвое дороже, чем с одной.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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