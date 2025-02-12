Россия отказалась обмениваться с Украиной территориями

Россия отказалась обмениваться с Украиной территориями15
- 12.02.2025, 13:32
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Песков ответил Зеленскому.
Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Это невозможно», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие территории, наименование которых он не уточнил.
«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - подчеркнул он.