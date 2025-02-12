Россия отказалась обмениваться с Украиной территориями 15 12.02.2025, 13:32

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Песков ответил Зеленскому.

Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это невозможно», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие территории, наименование которых он не уточнил.

«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - подчеркнул он.

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