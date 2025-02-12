Банки сообщают в налоговую о деньгах белорусов
- 12.02.2025, 13:37
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Передача информации продлится до 1 марта.
С прошлого года банки начали передавать информацию о счетах физлиц, доход которых больше 150 тысяч рублей. Сейчас у них есть дедлайн до 1 марта, пишет «Онлайнер».
В этом лимите учитывают поступления денег за календарный год. При этом не включаются отмены платежей, возвраты, начисленные банком проценты, овердрафты и зачисленные на счет кредиты.
Банки сообщают в том числе фамилию, имя и отчество клиента, его паспортные данные, даты открытия и закрытия счета, а также валюту этого счета.
Для клиентов банков никаких дополнительных обязательств в связи с передачей информации не возникает, налог на сверхдоходы в этом году заплатят те, кто в 2024-м заработал больше 200 тысяч рублей. В 2025 году этот лимит увеличат до 220 тысяч рублей.