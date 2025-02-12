Белорусы смогут записаться на подачу документов в вуз через электронную очередь 1 12.02.2025, 13:45

Абитуриент сможет забронировать дату и время посещения приемных комиссий.

В этом году для абитуриентов начнет действовать электронная очередь для подачи документов в учреждения высшего образования, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Абитуриент сможет забронировать дату и время посещения приемных комиссий в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Опция будет доступна участникам ЦТ и ЦЭ, которые сдавали их в 2024 и 2025 годах.

В пилотном режиме доступ к электронной очереди откроют после репетиционного экзамена в феврале-марте. Полноценно она начнет работу за несколько дней до начала приема документов в вузы.

После резервации времени визита в приемную комиссию абитуриент получит эсэмэску от РИКЗ. В ней будут указаны выбранные вузы, специальность, дата и время подачи документов. Также в личном кабинете можно будет загрузить талон на визит.

При этом сохранится возможность подать документы и в порядке живой очереди.

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