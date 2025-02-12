Глава СБУ лично задержал высокопоставленного российского «крота» 2 12.02.2025, 13:49

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Василий Малюк

Руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ оказался российским агентом.

Служба безопасности Украины разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, фигуранта задерживал начальник спецслужбы Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и опубликовали видео с рассказом руководителя.

Руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ оказался российским агентом.

Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — сказал Василий Малюк.

Он также отметил, что через предателя СБУ длительное время передавала дезинформацию ФСБ: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии в рамках уголовного производства.

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