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«С очень недовольным лицом»: белорус потребовал выдать ему «ветхие» доллары в банке

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  • 12.02.2025, 13:55
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«С очень недовольным лицом»: белорус потребовал выдать ему «ветхие» доллары в банке

Продали все равно другие купюры.

Минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал, как потребовал у кассира банка выдать ему якобы ветхие доллары, а получил он новые «синие». Комментаторы, как и всегда в историях про покупку долларов, стали делиться своим опытом «охоты» за «американцем», пишет «Телеграф».

@top_man_92 #беларусь #валюта #обменник #банк #крипта ♬ оригинальный звук - Себастьян Парейро

Со слов автора, покупал он доллары в отделении Технобанка в столичном торговом центре «Скала». Он передал следующий диалог с кассиром.

«Хочу купить «синие» доллары, сколько у вас есть?» — спросил мужчина.

«Нисколько, ноль», — ответила сотрудница банка.

«Ну как же нисколько, когда только что человек сдавал «синие» купюры, и они у вас в руках!» — продолжил диалог минчанин.

«Нет, вы что, это же ветхие купюры», — возразила кассирша.

«Хорошо, мне подойдут ветхие», — сказал мужчина.

«С очень недовольным лицом кассир мне продала эти деньги — бабла 400 долларов. И вот, пожалуйста, эти якобы ветхие купюры — это 400 идеальных долларов. Это к вопросу, куда пропадают «синие» купюры», — добавил автор видео.

Он предположил, что кассирша не хотела выдавать ему новые «синие» доллары «либо по личной инициативе (кому-то откладывает)», либо «это распоряжение ее руководства».

«Сто процентов себе откладывает», — считает одна комментаторша видео.

«Скажу вам по секрету. Работала в банке, «синие» купюры зачастую тоже постираны или в плесени, так что то, что вы их купили, — это не значит, что все будет гуд. Зачастую старые купюры в лучшем состоянии», — утверждает другая пользовательница TikTok.

Кто-то решил поделиться своим лайфхаком: «Все очень просто: в квитанцию о покупке доллара должны вносить номер купюры, и тогда банк будет покупать свою купюру без вопросов назад».

«Не понимаю, это мне так везет? Сдаю по всему городу последние месяцы старые: везде принимают. Покупаю в разных местах — дают и старые, и новые», — похвастался юзер TikTok.

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