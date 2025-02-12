Назван продукт, помогающий предотвратить похмелье 5 12.02.2025, 14:01

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Достаточно небольшого кусочка.

По словам терапевта Нины Чандрасекаран (Американский университет Антигуа), кусочек сыра перед употреблением алкоголя может помочь снизить усвояемость токсинов, вызывающих похмелье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснила, что сыр богат белками и жирами, которые «обволакивают» желудок и ухудшают всасывание алкоголя. Вместо того чтобы поступать в кровоток и перерабатываться печенью, часть алкоголя выводится из организма с мочой и потом, что снижает количество вырабатываемого токсичного ацетальдегида.

Ацетальдегид является самым главным продуктом распада алкоголя, образуемым при окислении этанола. Именно его накопление в организме вызывает неприятные симптомы — покраснение лица, усталость, дезориентацию, слабость и тошноту.

Чандрасекаран добавила, что в сыре много витамина B и кальция. При употреблении алкоголя эти питательные вещества вымываются из организма. Терапевт уточнила, что кальций помогает обеспечивать работу нервной системы и мышц, а витамин B необходим для поддержания уровня энергии и метаболизма.

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