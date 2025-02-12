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ХАМАС отверг ультиматум Трампа

  • 12.02.2025, 14:06
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ХАМАС отверг ультиматум Трампа

Президент США угрожал, что для «террористов разверзнется ад».

Радикальное исламистское движение ХАМАС отвергло требование президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников к полудню 15 февраля. Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил агентству dpa во вторник, 11 февраля, что соглашение о режиме прекращения огня, заключенное с Израилем в январе, - единственный способ гарантировать освобождение заложников. По его словам язык угроз неуместен, он только усложнит ситуацию, пишет «Немецкая волна».

После того как ХАМАС объявил о намерении отложить запланированную на 15 февраля передачу заложников Израилю якобы из-за несоблюдения последним условий перемирия, Трамп выдвинул ультиматум: по его словам, если к 12.00 субботы все заложники не будут возвращены, следует отменить соглашение о перемирии. «И пусть там разверзнется ад», - заявил американский президент.

ХАМАС обвиняет Израиль в препятствовании возвращению палестинцев на север сектора Газа, блокировании ввоза палаток, топлива, медикаментов и оборудования для разбора завалов.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение ХАМАС «грубым нарушением» условий соглашения о прекращении огня и привел силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе сектора Газа в полную боевую готовность.

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