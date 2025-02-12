Житель Могилева ходил с женщинами на свидания и исчезал

Житель Могилева ходил с женщинами на свидания и исчезал2
- 12.02.2025, 14:13
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Милиция его нашла.
Уголовное дело за мошенничество возбудили в отношении 43-летнего жителя Могилева, который ходил с женщинами на свидания, брал у них деньги в долг и исчезал, сообщили в МВД.
В милицию обратилась 44-летняя женщина, которая лишилась около 3500 рублей. В интернете она познакомилась с мужчиной, они стали встречаться. Через пару месяцев он попросил одолжить ему деньги на ремонт авто, пообещав их быстро вернуть. Однако вскоре перестал выходить на связь.
Оперативники выяснили, что к произошедшему причастен 43-летний ранее судимый могилевчанин.
«Удалось установить, что таким образом он обманул еще четырех жительниц областного центра. У каждой из них он брал денежные средства, но вскоре переставал отвечать на звонки и сообщения», — рассказали в МВД.
Общая сумма ущерба составила более 21 000 рублей.