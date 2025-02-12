Россия договорилась с талибами о закупках Coca-Cola 12.02.2025, 14:18

А также специй, драгоценных камней и сырья для металлургии.

Россия наладила поставки из Афганистана, контролируемого исламистской террористической группировкой «Талибан», газированных напитков и энергетиков, включая ушедшую из РФ после начала войны в Украине Coca-Cola, а также специй, драгоценных камней и сырья для металлургии. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, пишет The Moscow Times.

«Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы — лаванду, чабрец, солодку. Ну и казаны, конечно, для плова», — сообщил он.

По словам Жирнова, первыми статьями экспорта Афганистана в Россию являются сухофрукты и изюм. Также Россия закупает овощи и виноград, но пока в незначительных объемах. Помимо этого, стартовали поставки гранатов из южный областей Афганистана, а также афганского шафрана. Талибы также наладили вывоз в Россию хромовых руд и концентратов, минералов, рубинов и изумрудов. «Это где-то шестая часть импорта», — уточнил посол.

На российских маркетплейсах уже можно найти оригинальную продукцию Coca-Cola из Афганистана. Например, набор из девяти банок напитка по 300 мл в каждой продают почти за 700 рублей. Как уточняет «РИА Новости», первый завод Coca-Cola в стране начал работать еще в 2006 году. Его открыл экс-президент Афганистана Хамид Карзай. Предприятием, на котором изготавливалось до 120 млн бутылок газированных напитков в год, владела местная компания Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages Ltd.

После вторжения в Украину The Coca-Cola Company приняла решение свернуть бизнес в России и остановила выпуск и сбыт напитков под своими брендами. Российское подразделение компании ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия» сменило название на ООО «Мултон партнерс» и запустило производство «Добрый Cola», рецептура и вкус которого отличаются от оригинального напитка.

Весной 2024 года компания вновь подала в Роспатент заявки на регистрацию своих товарных знаков в РФ. Как сообщали «Ведомости», речь шла о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta. Как отмечал партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али, это может значить, что The Coca-Cola Company намерена вернуться на российский рынок в будущем. Если бизнес не использует товарные знаки на территории России в течение трех лет, они могут быть аннулированы, напоминала генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в 2021 году после ухода американских войск. Его правительство не признается легитимным ни одним государством, включая Россию. Несмотря на это, Кремль все это время поддерживает с контакты с талибами, наращивает торговлю, инвестирует в различные афганские проекты и собирается снять с организации статус террористической. Президент РФ Владимир Путин называл талибов, которые запретили женщинам учиться, разговаривать друг с другом, и ввели публичную смертную казнь за прелюбодеяние, «союзниками», а министр иностранных дел Сергей Лавров — «вменяемыми людьми».

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