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В Шумилинском районе обстреляли два жилых дома

  • 12.02.2025, 14:25
В Шумилинском районе обстреляли два жилых дома
иллюстративное фото

У стрелков изъяли оружие и боеприпасы.

Сразу два случая обстрелов жилых домов произошли в Шумилинском районе.

В Шумилино в милицию обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный выстрелил в окно ее дома. Оказалось, стрелял 60-летний охотник. Он праздновал день рождения своей любимой женщины, пара несколько дней выпивала. В честь праздника мужчина решил «салют» из охотничьего ружья, пишет БелТА.

Однако выстрелил охотник не в небо, а в дом соседей. Пуля пробила окно и вошла в стену. К счастью, дома никого не было, поэтому никто не пострадал. Романтика задержал ОМОН.

В том же Шумилинском районе 47-летний мужчина устроил стрельбу по дому, где жили двое рабочих. Обошлось без жертв. Между мужчиной и работниками случился конфликт, который перерос в стрельбу. Только спустя несколько дней рабочие решились рассказать обо всем начальнику. Силовики задержали стрелявшего.

Следователи возбудили уголовные дела по статье «Хулиганство». У стрелков изъяли оружие и боеприпасы.

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