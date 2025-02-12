В Шумилинском районе обстреляли два жилых дома
- 12.02.2025, 14:25
У стрелков изъяли оружие и боеприпасы.
Сразу два случая обстрелов жилых домов произошли в Шумилинском районе.
В Шумилино в милицию обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный выстрелил в окно ее дома. Оказалось, стрелял 60-летний охотник. Он праздновал день рождения своей любимой женщины, пара несколько дней выпивала. В честь праздника мужчина решил «салют» из охотничьего ружья, пишет БелТА.
Однако выстрелил охотник не в небо, а в дом соседей. Пуля пробила окно и вошла в стену. К счастью, дома никого не было, поэтому никто не пострадал. Романтика задержал ОМОН.
В том же Шумилинском районе 47-летний мужчина устроил стрельбу по дому, где жили двое рабочих. Обошлось без жертв. Между мужчиной и работниками случился конфликт, который перерос в стрельбу. Только спустя несколько дней рабочие решились рассказать обо всем начальнику. Силовики задержали стрелявшего.
Следователи возбудили уголовные дела по статье «Хулиганство». У стрелков изъяли оружие и боеприпасы.