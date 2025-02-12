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The Times: Путин в отчаянии

  • 12.02.2025, 14:28
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The Times: Путин в отчаянии

Санкции Запада разрушили еще одну важную для России отрасль.

Кремль терпит крах в новой космической гонке, а Путин в отчаянии из-за провалов российской космической программы. Санкции Запада оставили страну без доступа к критически важным технологиям, а Китай и Индия тем временем совершают грандиозные прорывы.

Как сообщает The Times, положение России в космосе стремительно ухудшается, и догнать лидеров страна уже не сможет.

Россия потеряла 30 лет Когда-то Советский Союз был пионером в освоении космоса. Именно СССР первым вывел человека на орбиту, запустил собаку Лайку и совершил мягкую посадку на Луну.

Однако за три десятилетия правления Путина Россия фактически уничтожила свою космическую отрасль, потеряв лидерские позиции и превратившись в догоняющего.

Последние события стали еще одним ударом по космическим амбициям Кремля. Путин отправил в отставку главу Роскосмоса Юрия Борисова, но реальная причина провала — не некомпетентность отдельных чиновников, а системный развал отрасли, нехватка финансирования и международная изоляция.

Санкции уничтожили российскую космонавтику

После начала полномасштабной войны с Украиной Запад ввел жесткие санкции против России, и Роскосмос потерял доступ к ключевым технологиям, комплектующим и международным партнерам.

Россия осталась без электронных компонентов для спутников, производимых в США, Японии, Европе и Тайване. Доходы от контрактов с Европой и Америкой на запуск спутников и поставку ракетных двигателей сократились до минимума. Разрушены совместные проекты с международными агентствами, включая миссию на Марс с Европейским космическим агентством.

«Изоляция оказала разрушительное воздействие на российскую космическую отрасль», — отмечает редактор RussianSpaceWeb Анатолий Зак.

Путин мечтает о реванше, но у него ничего не выходит

В 2023 году Кремль попытался вернуть дух «славных времен», запустив «Луну-25», однако миссия завершилась провалом, когда аппарат разбился при посадке. В это же время Индия успешно высадила аппарат Vikram на южный полюс Луны, что стало триумфом для Нью-Дели и позором для Москвы.

Россия также хотела составить конкуренцию Starlink Илона Маска, запустив проект «Сфера», однако производство спутников в России настолько отстает, что даже сам Борисов признал: страна не может производить больше 40 спутников в год, в то время как у США и Китая на орбите тысячи спутников.

Теперь Россия вынуждена полностью зависеть от поставок из Китая, что делает Москву вассалом Пекина даже в космической отрасли.

Роскосмос тонет, а Кремль перекладывает вину

Путин традиционно не признает собственных ошибок и винит в провалах всех, кроме себя. Увольнение Борисова стало жертвой, принесенной Кремлем в попытке скрыть системные проблемы.

Но в действительности Роскосмос оказался в тупике. Запуск новых программ затягивается, а их стоимость растет из-за коррупции и нехватки финансирования.

Санкции лишили Россию критически важных комплектующих. Китай и Индия стали мировыми лидерами, в то время как Россия остается в роли догоняющей страны без надежды на восстановление.

Эксперты уверены: Москва уже не сможет догнать мировых лидеров, а российские амбиции по освоению Луны и Марса останутся пустыми мечтами.

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