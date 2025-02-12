Почему Минск второй день подряд стоит в пробках 12.02.2025, 14:36

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Названа причина.

Центр Минска второй день подряд по утрам стоит в пробках. Движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика – с опозданием на 20 минут.

Это объясняют скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской.

Проблемы с транспортом в центре столицы начались после того, как на ремонт закрыли путепровод между площадью Независимости и улицей Московской.

Частичные изменения затронут также расписания движения и маршрутов поездов региональных линий экономкласса молодечненского и барановичского направлений, а также некоторых поездов городских линий. Изменения вводятся с 20 февраля в связи с работами на путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости.

Подробную информацию о движении поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЖД. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.

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