Почему Минск второй день подряд стоит в пробках
- 12.02.2025, 14:36
- 1,380
Названа причина.
Центр Минска второй день подряд по утрам стоит в пробках. Движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика – с опозданием на 20 минут.
Это объясняют скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской.
Проблемы с транспортом в центре столицы начались после того, как на ремонт закрыли путепровод между площадью Независимости и улицей Московской.
Частичные изменения затронут также расписания движения и маршрутов поездов региональных линий экономкласса молодечненского и барановичского направлений, а также некоторых поездов городских линий. Изменения вводятся с 20 февраля в связи с работами на путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости.
Подробную информацию о движении поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЖД. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.