Борьба за ресурсы Петр Олещук

12.02.2025, 14:39

Почему тема редкоземельных металлов приобрела особую актуальность в геополитической повестке.

Дональд Трамп, ведущий предвыборную кампанию в США, предложил сделать поставки американской помощи Украине зависимыми от предоставления доступа к ее редкоземельным металлам. Этот шаг, вызвавший оживленные дискуссии, демонстрирует, насколько стратегически важны ресурсы Украины в противостоянии между США и Китаем.

Трамп, известный своей прагматичной позицией в вопросах внешней политики и экономики, предлагает связывать военную и экономическую поддержку Киева с предоставлением американским компаниям прав на добычу и экспорт редкоземельных металлов Украины. Он утверждает, что США не могут продолжать выделять Украине миллиарды долларов без соответствующих выгод для себя. Фактически, речь идет о создании системы «помощь в обмен на ресурсы».

Эта идея не нова. Еще в 2024 году в «Плане победы» президента Украины Владимира Зеленского были озвучены тезисы о привлечении международных инвестиций в добычу редкоземельных металлов, а также о предоставлении западным союзникам определенных привилегий в доступе к этим ресурсам.

План победы Зеленского 2024 года предлагает создание многосторонних альянсов по разработке месторождений редкоземельных металлов с участием стран G7 и ЕС, что должно обеспечить Украине более выгодные условия, чем простая передача сырья американским корпорациям.

Украина обладает значительными залежами редкоземельных металлов, многие из которых находятся в зонах боевых действий или вблизи них. К ключевым регионам относятся: Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая и Луганская области, а также Закарпатье.

Контроль над этими месторождениями критически важен как для экономики Украины, так и для ее оборонной способности. Боевые действия значительно усложняют разработку месторождений, особенно в Донецкой и Луганской областях, где часть залежей контролируется Россией. Кроме того, российские атаки на инфраструктуру могут мешать транспортировке и переработке добытого сырья.

Захваченные Россией регионы, такие как части Луганской области, богаты ураном и редкоземельными металлами, что делает их стратегически важными как для Украины, так и для самой России, которая стремится контролировать ценные ресурсы. Деоккупация этих территорий – не только военный, но и экономический приоритет.

Существует несколько причин, по которым Трамп поднял эту тему именно сейчас:

1. Борьба с Китаем за ресурсы. Китай контролирует более 60% мировой добычи и 85% переработки редкоземельных металлов. США стремятся снизить свою зависимость от китайских поставок и ищут альтернативные источники.

2. Политическая риторика в предвыборной кампании. Трамп стремится представить себя как лидера, способного делать «выгодные сделки» для США, а не просто раздавать деньги союзникам.

3. Экономическая эффективность помощи. В условиях роста бюджетного дефицита США все чаще появляются голоса, требующие, чтобы поддержка иностранных государств приносила прямые экономические выгоды Америке.

Предложение Трампа – это про желание США получить долгосрочные выгоды от сотрудничества. Украине важно вести переговоры таким образом, чтобы сохранить контроль над своими ресурсами, привлекая при этом иностранные инвестиции и технологии. Контроль над месторождениями, особенно на оккупированных территориях, станет важнейшей задачей после войны. При грамотной политике этот процесс может стать катализатором для экономического роста страны и укрепления ее международных позиций, не ставя ее в зависимость от одного геополитического игрока.

Очевидно, Трамп не намерен оставлять Украину, но для него идеологически важно представлять любую помощь не как «благотворительность», а как прагматичный расчет в интересах США, что должно отличать его от администрации Байдена.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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