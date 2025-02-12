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Зеленский: Россия может устроить полномасштабное вторжение из Беларуси в Европу

  • 12.02.2025, 14:44
Зеленский: Россия может устроить полномасштабное вторжение из Беларуси в Европу

Российско-белорусские учения представляют опасность.

В 2025 году Россия планирует увеличить свою армию на 150 000 военных, после учений в Беларуси они могут начать полномасштабное вторжение в европейские страны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian.

По его словам, именно в интересах НАТО иметь Украину в Альянсе, потому что без нее Европа будет оккупирована.

Зеленский считает, что НАТО и Украина все равно заинтересованы друг в друге, поскольку войска Украины и Европы вместе взятые меньше, чем российская армия.

«Разведка мне сказала, мы это знаем, россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий. И мы считаем, что это будет где-то 150 000 дополнительных военных через мобилизацию, тренировку и так далее, ну и плюс северокорейские [солдаты]», – рассказал он.

По украинским данным, эти новые военные с высокой вероятностью будут проходить тренировки на территории Беларуси летом или осенью. Зеленский провел параллель между этим и началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, которое россияне также совершили из этой страны.

«Когда они [российские войска] будут готовы, то я считаю, что после этого они могут начать полномасштабное вторжение. И в этот момент у меня вопрос: а кто сказал, что они начнут полномасштабное вторжение в Украину? Они смогут начать в Польшу, Литву. Они смогут это начать», – заявил глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что если бы диктатор Владимир Путин действительно хотел мира, окончания войны и диалога об этом, то он не увеличивал бы свои вооруженные силы на 150 000 человек и тренировал их в РФ и Беларуси, учитывая большие проблемы в российской экономике из-за санкций и других факторов.

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