Захарова распереживалась 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

12.02.2025, 14:52

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Мария Захарова

Пусть встает в ряды пацифистов.

Добрая-добрая Мария Захарова («говорящая голова» МИД РФ) озаботилась судьбой молодых граждан Украины.

Несколько дней назад Зеленский, на которого давно давят американцы, требуя снизить возраст для мобилизации до 18 лет (сейчас 25) заявил о том, что для 18-24-летних будет предложен спецконтракт на 1 год, предусматривающий единоразовую выплату в 1 млн гривен, выплату 120 тыс. гривен ежемесячно, льготную ипотеку, бесплатное поступление в вуз после окончания контракта.

Российская пропаганда уже который день стенает по поводу несчастной судьбы украинской молодежи. И убьют их всех, и денег платить не будут и т.д. и т.п.

Непонятно, почему никто из них не возмущался, когда весной 2023 года был принят закон, разрешающий россиянам заключать контракт в 18 лет сразу после школы. Почему не слышно было стенаний по поводу того, что для многих из вчерашних школьников, подписавших такой контракт, он очень быстро оказался «билетом в один конец». Как установили BBC и «Медиазона» по открытым источникам, уже на начало января 2024 года, то есть через полгода после принятия Госдумой закона о 18-летних, погибли 48 россиян 2004-го года рождения и пять — 2005-го. Некоторые 18-летние, как погибший спустя два месяца после своего совершеннолетия в декабре 2024 года Данил Сатлаев из Горно-Алтайска, успели повоевать всего месяц.

Почему мадам Захарова не возмущалась отправкой 18-летних срочников на службу на территории, граничащие с Украиной? Именно срочники оказались первыми на пути вторгнувшихся в Курскую область в августе 2024 г. ВСУ. Многие из них погибли, были ранены, оказались в плену.

Особенно доставляет тревога российских пропагандистов , что молодые украинцы не получат обещанных Зеленским по контракту льгот и денег. Вы беспокойтесь лучше о том, что российские контрактники и мобилизованные не получают обещанного, и что их, как «липку», обдирают их же командиры, заставляя откупаться от посылки в «мясные штурмы» и т.п. Весь интернет забит видео с подобными рассказами от самих военнослужащих и их родственников.

И последнее, если Захарова так переживает по поводу «уничтожения украинского народа», то пусть встает в ряды пацифистов и обращается к Путину с призывом немедленно прекратить СВО. И спасет этим жизни не только сотен тысяч украинских, но и российских солдат.

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