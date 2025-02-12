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«Есть два варианта того, как будет действовать Трамп»

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  • 12.02.2025, 15:04
  • 5,938
«Есть два варианта того, как будет действовать Трамп»
Григорий Месежников

Путин срывает переговоры?

Президент США Дональд Трамп в течение последних дней сделал несколько заявлений о прогрессе в переговорах по окончанию войны в Украине. В то же время Кремль говорит, что никаких хороших предложений от США не получал. Сегодня же по Киеву был нанесен удар баллистическими ракетами. Заинтересован ли Путин в этих переговорах?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Я думаю, он, конечно, заинтересован в переговорах, но только на своих условиях. То, что Путин делает сейчас, по сути является подготовкой к тому, чтобы если переговоры состоятся (судя по всему, они действительно состоятся), выступать с жесткой позицией. То, что происходит сейчас, — это демонстрация силы и устрашение.

Путин хочет, чтобы прекращение этого кошмара стало достаточным результатом, которым Трамп потом мог бы похвастаться. Но я не уверен, что президент США согласится с таким подходом. В то же время стоит отметить, что сейчас информации явно недостаточно, мы не знаем, что происходит за кулисами.

Уполномоченный Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф на днях летал в Москву, то есть мы узнали, что его поле деятельности расширилось и на Россию. Это свидетельствует о том, как Дональд Трамп вообще подходит к таким вопросам. Там много импровизации.

Понятно, что освобождение гражданина США Фогеля принесет Трампу политические очки, но пока сложно сказать, как это будет связано с предстоящими переговорами по Украине и России. Поскольку освобождение заложников (а американцы, содержащиеся там, фактически заложники) не имеет отношения к российско-украинской войне.

Так что я не думаю, что Трамп согласится на какие-то уступки по Украине (если он вообще думает об уступках) именно в качестве награды за освобождение американца. Российско-украинская война, агрессия России — это совершенно самостоятельная повестка. И демонстрация таких, казалось бы, дружеских жестов со стороны Кремля, я думаю, не будет иметь практического значения в том смысле, что Америка потом смягчит свои позиции по войне в Украине.

— А с чем вообще может быть связано освобождение этого американца и обещание освободить второго? Что США могут предложить России взамен?

— Вот это как раз вопрос. Я думаю, что у Трампа довольно странные представления о российско-украинской войне сами по себе. Но если Россия надеется, что освобождение Фогеля и еще одного американца приведет к более покладистому отношению Трампа по вопросам российско-украинской войны (покладистому с точки зрения России), то мне кажется, что Россия ошибается.

Трамп, конечно, торговец, деятель транзакционного толка — что-то за что-то, поэтому освобождение может быть связано, допустим, с какими-то россиянами, которые находятся в Америке. У меня нет никакой конкретной информации, но это было бы логично, если бы вдруг какие-то люди, которые находятся, к примеру, под следствием в США и связаны с Россией, были бы освобождены от чего-то.

Но увязывать вопрос глобального характера, войну России против Украины, с освобождением американских заложников, абсолютно несоразмерные вещи.

— Как будет действовать Трамп, если переговоры будут сорваны Россией?

— Исходя из того, что мы уже видели и слышали от Трампа, и вообще его подхода, я думаю, что есть два варианта, один более вероятен, второй менее, но оба возможны. Первый вариант — усиление экономических санкций. Он об этом говорил, правда, не все его слова воплощаются в жизнь, но тем не менее упоминал возможность обрушить санкции на Россию. Это может быть одним из ответов.

А второй вариант — передача Украине более эффективного американского оружия. Вы, наверное, заметили, что пару дней назад в Конгресс был внесен законопроект, который, если будет принят, позволит президенту США воспользоваться механизмом Ленд-Лиза для поставок вооружений Украине. Этот законопроект, кстати, предложен республиканцем.

Опять-таки, остается вопрос, насколько Трамп будет решителен, потому что пока мне не кажется, что он настроен на то, что связано с продолжением военных действий. Он постоянно говорит о мире, но мире между кем и кем? Мир между агрессором, который уже захватил часть территории, и жертвой агрессии? Справедливый мир может быть только в случае, если жертва защитит себя. А если агрессор победит, то какой это мир?

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