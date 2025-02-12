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В Африке скрестили старый Audi 90-х и современный суперкар

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  • 12.02.2025, 15:14
  • 1,326
В Африке скрестили старый Audi 90-х и современный суперкар

Авто получило мощный двигатель Lamborghini.

В ЮАР выполнили интересный тюнинг Audi S2 1990 года. Купе стало ярче и мощнее. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

Над спорткаром поработало ателье KwaZulu-Natal. Под капот компактного авто смогли поставить 5,2-литровый 620-сильный V10 от суперкара Audi R8, который разработали в Lamborghini.

Двигатель едва поместился в моторном отсеке и заставил несколько переделать конструкцию авто и сделать вырез в капоте. Купе сохранило 6-ступенчатую механическую КПП и полный привод Quattro.

Кроме того, купе Audi S2 оснастили пневмоподвеской с изменяемым клиренсом. Ее элементы разместили в багажнике, причем ресивер стилизовали под логотип Audi.

Купе Audi S2 занизили, а его крылья серьезно расширили. Также появились новый обвес, спойлер и диффузор. Белые колесные диски «обули» в низкопрофильную резину. Расцветка выдержана в стилистике гоночных Audi 80-х и 90-х.

Салон Audi S2 обшили дорогой красно-белой кожей. Авто получило спортивные сиденья и сенсорный дисплей на центральной панели.

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