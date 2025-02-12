В Африке скрестили старый Audi 90-х и современный суперкар

В Африке скрестили старый Audi 90-х и современный суперкар1
- 12.02.2025, 15:14
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Авто получило мощный двигатель Lamborghini.
В ЮАР выполнили интересный тюнинг Audi S2 1990 года. Купе стало ярче и мощнее. Об этом сообщает сайт CarBuzz.
Над спорткаром поработало ателье KwaZulu-Natal. Под капот компактного авто смогли поставить 5,2-литровый 620-сильный V10 от суперкара Audi R8, который разработали в Lamborghini.
Двигатель едва поместился в моторном отсеке и заставил несколько переделать конструкцию авто и сделать вырез в капоте. Купе сохранило 6-ступенчатую механическую КПП и полный привод Quattro.
Кроме того, купе Audi S2 оснастили пневмоподвеской с изменяемым клиренсом. Ее элементы разместили в багажнике, причем ресивер стилизовали под логотип Audi.
Купе Audi S2 занизили, а его крылья серьезно расширили. Также появились новый обвес, спойлер и диффузор. Белые колесные диски «обули» в низкопрофильную резину. Расцветка выдержана в стилистике гоночных Audi 80-х и 90-х.
Салон Audi S2 обшили дорогой красно-белой кожей. Авто получило спортивные сиденья и сенсорный дисплей на центральной панели.