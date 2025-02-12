Илон Маск привел 4-летнего сына в кабинет Трампа 10 12.02.2025, 15:21

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Мать ребенка осталась недовольна.

На днях известный миллиардер Илон Маск провел четырехлетнего сына Lil X в Овальный кабинет Белого дома президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Independent.

Такое действие предпринимателя очаровало подписчиков, которые увидели фото со встречи в сети. Они назвали Илона прекрасным отцом и похвалили его за то, что берет ребенка с собой на работу.

Однако мать ребенка - певица Grimes - недовольна такими действиями Маска. Женщина отреагировала на появление сына у Трампа в соцсети X.

«Ему не следует появляться на публике в таком виде. Я этого не видела, спасибо, что предупредили. Но я рада, что он был вежливым», - написала женщина.

К слову, во время брифинга мальчик постоянно крутился и ковырялся в носу. Поэтому некоторые подписчики поддержали мнение певицы и отметили, что ребенку нечего делать на подобных мероприятиях.

У Илона Маска десять признанных биологических детей от трех разных женщин. Первая жена Джастин родила ему 5 сыновей. Впоследствии у него начался роман с канадской певицей Grimes. У пары родилось двое детей. В 2021 году появилась информация о рождении двойни от канадской певицы Клэр Буше, а в июне прошлого года Маск стал отцом в 12 раз.

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