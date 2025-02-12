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Главный страх Путина

  • Олег Постернак
  • 12.02.2025, 15:42
  • 1,794
Главный страх Путина
Олег Постернак

Как справиться с главой Кремля?

Враг Украины Путин имеет чекистскую психографику и определенным образом является виртуозом в политическом творчестве. Этот военный преступник выжил в византийских интригах и смог выжить лишь благодаря своей нелинейной неординарности.

Его профессиональный почерк особенно проявляется в искусственных кризисах, которые он мастер устраивать для собственного режима. Именно так, я не обмолвился.

Для эффективного управления политическими системами необходимы малые, но правильно организованные резонансные действия, которые бы проверяли ее актуальную ценность, способность выживать и укрепляться.

Иммунитет системы приобретается благодаря естественным или искусственным кризисам, испытаниям и вызовам. Эфемерное мастерство проявляется в управляемости этих событий.

Перфектная задача – провести такие флуктуации системы (случайные отклонения), которые бы «проверили» ее жизнеспособность, дали уверенность в последующих действиях по испытанию ее на прочность.

Событие, которое больше всего его поразило и сформировало политическую патологию – Революция достоинства в Украине. Она показала историю успеха свержения клептократии, а впоследствии увенчалась электоральной революцией 2019-го, ведь демократическим образом привела к власти выходца из неполитической среды. И такое событие управляемо «отыграть» в российских условиях невозможно.

Война должна была уничтожить прародину неуправляемости, усиленную народным творчеством. Уничтожив ее, он показывал всей подвластной русской ойкумене свой дар альфа-властителя, способного справиться с вызовом.

А дальше – геноцидный демонтаж украинской идентичности, снобизм безопасности, империалистическая увертюра и евразийская тюрьма народов.

Как справиться с этим Путиным? Макиавеллевским и иезуитским проактивным способом.

Олег Постернак, «Фейсбук»

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