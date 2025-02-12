Главный страх Путина
- Олег Постернак
- 12.02.2025, 15:42
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Как справиться с главой Кремля?
Враг Украины Путин имеет чекистскую психографику и определенным образом является виртуозом в политическом творчестве. Этот военный преступник выжил в византийских интригах и смог выжить лишь благодаря своей нелинейной неординарности.
Его профессиональный почерк особенно проявляется в искусственных кризисах, которые он мастер устраивать для собственного режима. Именно так, я не обмолвился.
Для эффективного управления политическими системами необходимы малые, но правильно организованные резонансные действия, которые бы проверяли ее актуальную ценность, способность выживать и укрепляться.
Иммунитет системы приобретается благодаря естественным или искусственным кризисам, испытаниям и вызовам. Эфемерное мастерство проявляется в управляемости этих событий.
Перфектная задача – провести такие флуктуации системы (случайные отклонения), которые бы «проверили» ее жизнеспособность, дали уверенность в последующих действиях по испытанию ее на прочность.
Событие, которое больше всего его поразило и сформировало политическую патологию – Революция достоинства в Украине. Она показала историю успеха свержения клептократии, а впоследствии увенчалась электоральной революцией 2019-го, ведь демократическим образом привела к власти выходца из неполитической среды. И такое событие управляемо «отыграть» в российских условиях невозможно.
Война должна была уничтожить прародину неуправляемости, усиленную народным творчеством. Уничтожив ее, он показывал всей подвластной русской ойкумене свой дар альфа-властителя, способного справиться с вызовом.
А дальше – геноцидный демонтаж украинской идентичности, снобизм безопасности, империалистическая увертюра и евразийская тюрьма народов.
Как справиться с этим Путиным? Макиавеллевским и иезуитским проактивным способом.
Олег Постернак, «Фейсбук»