Главный страх Путина Олег Постернак

12.02.2025, 15:42

1,794

Олег Постернак

Как справиться с главой Кремля?

Враг Украины Путин имеет чекистскую психографику и определенным образом является виртуозом в политическом творчестве. Этот военный преступник выжил в византийских интригах и смог выжить лишь благодаря своей нелинейной неординарности.

Его профессиональный почерк особенно проявляется в искусственных кризисах, которые он мастер устраивать для собственного режима. Именно так, я не обмолвился.

Для эффективного управления политическими системами необходимы малые, но правильно организованные резонансные действия, которые бы проверяли ее актуальную ценность, способность выживать и укрепляться.

Иммунитет системы приобретается благодаря естественным или искусственным кризисам, испытаниям и вызовам. Эфемерное мастерство проявляется в управляемости этих событий.

Перфектная задача – провести такие флуктуации системы (случайные отклонения), которые бы «проверили» ее жизнеспособность, дали уверенность в последующих действиях по испытанию ее на прочность.

Событие, которое больше всего его поразило и сформировало политическую патологию – Революция достоинства в Украине. Она показала историю успеха свержения клептократии, а впоследствии увенчалась электоральной революцией 2019-го, ведь демократическим образом привела к власти выходца из неполитической среды. И такое событие управляемо «отыграть» в российских условиях невозможно.

Война должна была уничтожить прародину неуправляемости, усиленную народным творчеством. Уничтожив ее, он показывал всей подвластной русской ойкумене свой дар альфа-властителя, способного справиться с вызовом.

А дальше – геноцидный демонтаж украинской идентичности, снобизм безопасности, империалистическая увертюра и евразийская тюрьма народов.

Как справиться с этим Путиным? Макиавеллевским и иезуитским проактивным способом.

Олег Постернак, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com