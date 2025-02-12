В Минске троллейбус сбил двух дорожников

В Минске троллейбус сбил двух дорожников2
- 12.02.2025, 15:45
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Момент аварии попал на видео.
В Минске троллейбус сбил двух дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Происшествие случилось днем 12 февраля. По предварительной информации, 40-летний водитель троллейбуса двигался по улице Шафарнянской. При повороте налево он совершил наезд на двух работников дорожной организации, находившихся на проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.