Названы два самых зеленых города Беларуси

Названы два самых зеленых города Беларуси1
- 12.02.2025, 15:57
- 1,270
Минска среди них нет.
Министр природных ресурсов Сергей Масляк рассказал, где в стране самые зеленые и цветущие города и есть ли среди них столица.
Министр рассказал, что наша страна входит в первую десятку самых лесных государств Европы: леса занимают 40,2 процента площади. Причем 9,2 процента — это охраняемые природные территории: заповедники, национальные парки и другие.
Среди областных центров самый озелененный город — это Витебск.
Если говорить про область в целом, то самая озелененная территория — Гомельщина.
А самый зеленый районный центр находится в Могилевской области — это Дрибин.
По словам министра, норматив озеленения в 40 процентов достигнут во всех городах страны.
Что касается столицы, то, говорит Сергей Масляк, озеленить двухмиллионный мегаполис сложнее, чем город, где живет 20 тысяч человек.
Но в столице — много цветов. Так, за прошлый год в стране высажено 20,5 миллиона цветов, из них более половины — в столице, деревьев — 348,5 тысячи (17 процентов в Минске), кустов — 566 тысяч (60 процентов в Минске).