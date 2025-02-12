Названы два самых зеленых города Беларуси 1 12.02.2025, 15:57

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Минска среди них нет.

Министр природных ресурсов Сергей Масляк рассказал, где в стране самые зеленые и цветущие города и есть ли среди них столица.

Министр рассказал, что наша страна входит в первую десятку самых лесных государств Европы: леса занимают 40,2 процента площади. Причем 9,2 процента — это охраняемые природные территории: заповедники, национальные парки и другие.

Среди областных центров самый озелененный город — это Витебск.

Если говорить про область в целом, то самая озелененная территория — Гомельщина.

А самый зеленый районный центр находится в Могилевской области — это Дрибин.

По словам министра, норматив озеленения в 40 процентов достигнут во всех городах страны.

Что касается столицы, то, говорит Сергей Масляк, озеленить двухмиллионный мегаполис сложнее, чем город, где живет 20 тысяч человек.

Но в столице — много цветов. Так, за прошлый год в стране высажено 20,5 миллиона цветов, из них более половины — в столице, деревьев — 348,5 тысячи (17 процентов в Минске), кустов — 566 тысяч (60 процентов в Минске).

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