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Появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове

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  • 12.02.2025, 16:00
Появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове

Видны следы пожара и повреждения трубопровода.

В ночь на 11 февраля украинские беспилотники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Там был поврежден трубопровод, который ведет к установке каталитического риформинга.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На спутниковых снимках видны следы пожара и повреждения трубопровода. Отмечается, что установка каталитического риформинга Л-35-11/300, недалеко от которой видны повреждения, предназначена для улучшения качества бензина. Она увеличивает его октановое число до 93-98 пунктов.

По предварительным данным, в результате удара на территории НПЗ загорелся газопровод низкого давления.

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