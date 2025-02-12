Появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове

Появились спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по НПЗ в Саратове1
- 12.02.2025, 16:00
Видны следы пожара и повреждения трубопровода.
В ночь на 11 февраля украинские беспилотники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Там был поврежден трубопровод, который ведет к установке каталитического риформинга.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
На спутниковых снимках видны следы пожара и повреждения трубопровода. Отмечается, что установка каталитического риформинга Л-35-11/300, недалеко от которой видны повреждения, предназначена для улучшения качества бензина. Она увеличивает его октановое число до 93-98 пунктов.
По предварительным данным, в результате удара на территории НПЗ загорелся газопровод низкого давления.