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Растопыривая пальцы

  • Константин Машовец
  • 12.02.2025, 16:17
  • 1,796
Растопыривая пальцы

Российского кулака больше нет.

Очевидно, что ударная группировка противника к югу от Покровска начала испытывать, скажем так, определенные трудности с дальнейшей организацией и проведением интенсивных атакующих/штурмовых действий на ряде направлений и участков.

Судя по всему, командование группировки войск (ГВ) противника «Центр» сейчас озабочено двумя основными проблемами. Первая — как быстро нарастить «мышечную массу» в передовых подразделениях 41-й и 2-й общевойсковых армий (ОВА), которые понесли, скажем так, значительные потери в предыдущих боях? А второе — дальнейшее наступление, образно говоря, «на всех направлениях сразу» уже начинает негативно сказываться на темпах и эффективности самого этого наступления.

В течение последних трех суток в секторе ГВ «Центр» противник продвинулся только в полосе 41-й ОВА, на ее крайнем правом фланге (район к северу от населенного пункта Воздвиженка), в направлении дорожной развязки на трассе Покровск-Бахмут, к которой ему удалось вплотную подойти (на расстояние 600-800 метров).

Здесь действуют подразделения двух мотострелковых полков (мсп) из состава «территориальных войск» (1195-й и 1438-й мсп), и как основная «ударная сила» подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из состава 51-й ОВА, введенной в бой на этом направлении с очевидной целью «прорваться к дороге». Они все же ползут вперед, но лишь ценой очень значительных усилий (темпом 100-200 метров за 2-3 дня). У них еще хватило сил, чтобы захватить Барановку и подойти непосредственно к самой развязке. Однако многочисленные попытки взять Елизаветовку с целью расширить свой тактический клин в сторону Малиновки как со стороны Воздвиженки, так и через реку Казенный Торец со стороны хутора Свиридоновка — пока не увенчались успехом.

Более того, судя по всему, в районе фермы на хуторе Водяное Второе ВСУ даже контратаковали и отодвинули врага немного на юг, в сторону ранее захваченной противником Барановки.

Насколько я понимаю, эта тактическая группировка противника сейчас пытается расширить свой «прорыв» в сторону дороги Покровск-Бахмут на флангах, чтобы обеспечить некую стабильность своего клина — взять Елизаветовку и прорваться на Тарасовку и Зеленое поле. Однако все это происходит очень медленно, очень дорого обходится врагу, и пока что эффективность всего этого для него очень половинчатая.

На остальных секторах, в полосах 2-й и 41-й ОВА противника, где он продолжал интенсивные атакующие/штурмовые действия в течение последних 3 суток, достичь ничего существенного ему не удалось. Более того, по некоторой циркулирующей информации как у нас, так и у врага, в районе поселка Даченское (к югу от Покровска) передовым подразделениям Вооруженных Сил Украины удалось контратаковать и отбить северо-восточную часть населенного пункта, вытеснив передовые подразделения 35-й омсбр противника дальше, на юг и юго-запад.

Между тем силы и средства противника, действующие на «направлении главного удара» (НГУ) в районе Покровска, в течение отчетного периода продолжали безуспешные попытки наступать, в частности:

• по направлению Котлино — Сергеевка, к северу от трассы Покровск — Межевая;

• по рубежу Удачное — Успеновка (на обоих берегах реки Соленая);

• и в направлении Песчаное — Зверево, Шевченко (верхн.) — Зверево.

В течение 3 дней эти атаки не имели успеха...

Фактически в полосе шириной 15 км по фронту противник сосредоточил главные силы сразу двух общевойсковых армий. И тем более «удивительным» является результат, которого он смог достичь за более чем 2 месяца упорных наступательных боев этими, явно превосходящими украинские, силами и средствами после своего тактического прорыва нашей обороны в районе Новотроицкого и Шевченко (верхн.).

Глубина вклинения составляет от 7,1 до 7,5 км, ширина — 9,5 — 9,7 км.

Да, я не спорю. Врагу удалось достичь определенных результатов — он «перерезал» дорогу на Межевую и даже прорвался за нее, сумел завязать бои за Зверево (примерно до 2 км от Покровска), продвинулся на Успеновку и Удачное. Но прошло уже больше недели, как враг не может «двигаться» дальше. Ни Успеновку, ни Удачное, ни Зверево враг пока не может взять. Да, в Успеновке идут упорные бои, передовые подразделения противника находятся уже в пределах населенного пункта, как и в Зверево, но они явно буксуют.

Вследствие всего вышесказанного, на данный момент, противнику не удалось решить свою основную задачу на Покровском направлении — глубоко обойти Покровск с запада и перерезать дорогу на Павлоград.

Как по мне, это произошло по ряду причин, но одна из них явно послужила своеобразным главным триггером для этого «полурезультата». Дело в том, что российское командование, принимая решение о введении в бой основных сил 41-й ОВА на НГУ, в полосе 2-й ОВА, стремясь «быстро и эффективно» добиться «решительного превосходства в силах и средствах» на достаточно узком участке либо забыло, либо оценило второстепенным тот факт, что наступающим с позиций южнее Покровска в северо-западном направлении русским войскам так или иначе придется столкнуться с постоянно возникающей необходимостью расширять полосу наступления не только на запад и северо-запад от Покровска, но и на юг и даже на юго-запад.

То есть само окружение и обход Покровска напрямую связано с необходимостью постоянно «толкать» вперед 90-ю тд, действующую своими основными силами на юг, на Новопавловском направлении, с целью прикрытия левого фланга своей ударной группы. И чем «глубже» российские войска залезают на северо-запад от Покровска, тем дальше и интенсивнее им нужно «толкать» эту дивизию.

Не могу сказать, что российское командование это не понимало или не учитывало. Как минимум два его решения свидетельствуют о том, что оно все же осознавало «проблему левого фланга» своей ударной группировки, действующей на Покровском направлении.

Например, перевод 90-й танковой дивизии в состав 41-й ОВА, что подразумевает единое командование и, соответственно, повышение уровня эффективности командования и управления всеми войсками, задействованными в реализации этого замысла (плана), а также уровня взаимодействия между ними, полностью это подтверждает.

Как и решение об очевидном двухэшелонном построении самой ударной группировки (во втором эшелоне находились как минимум 2 бригады и 1 полк), что также предполагает возможность не только наращивания усилий на НГУ, но и, в случае необходимости, переброски части сил именно в полосу 90-й тд, т.е. на левый фланг ударной группировки, как раз и указывает на то, что командование российского ГВ «Центр» вполне адекватно оценивало эту проблему и допускало такую возможность.

Другое дело, что здесь возникли «непредвиденные обстоятельства», которые фактически пересилили это понимание. С моей точки зрения, российское командование слишком поспешило с Покровским наступлением, захваченное, как ему казалось, возможностью прорваться в Покровск «с ходу» из-за «развала украинских войск».

Дело в том, что для врага было бы целесообразнее организовать и провести наступление на Покровском направлении после полной ликвидации Кураховского плацдарма ВСУ (включая его «остатки») и существенного продвижения на Новопавловском направлении. Причем в этом случае наступление могло проводиться не только «с юга и юго-запада», но и с востока и юго-востока. Причем, можно было привлечь к нему дополнительно как минимум 2 бригады из состава 51-й ОА (110-я и 114-я омсбр), а также вероятно, значительную часть 8-й ОВА (как минимум одну из ее дивизий — либо 20-ю, либо 150-ю мсд).

Но на данный момент это однозначно невозможно. Хотя Вооруженные силы Украины медленно отходят на Новопавловском направлении, они ведут жесткие арьергардные бои и сковывают вышеупомянутые силы и средства, которые враг мог бросить «под Покровск». Более того, в связи с тем, что противник не может «быстро и глубоко» продвинуться на Новопавловском направлении, он вынужден использовать значительную часть 90-й тд именно на Новопавловском направлении с целью «постоянно давить» с севера на украинские войска, которые обороняются в «остатках Кураховского плацдарма», вместо того, чтобы полностью сконцентрировать их исключительно на прикрытии левого фланга своей ударной группировки на Покровском направлении. Поэтому, по сути, нет ничего удивительного в том, что полоса наступления 90-й танковой дивизии «такая широкая». Как говорится, ситуация этого требует.

Вырисовывается довольно интригующая картина. Вместо сосредоточенного удара на юго-запад и запад от Покровска, ударная группировка противника (2-я и 41-я ОВА) вынуждена это делать, по сути, растопыренными пальцами (постоянно «расширяющиеся» фланги должны быть прикрыты, а меньшей части сил 90-й танковой дивизии для этого явно не хватает). Кроме того, упорная оборона Вооруженных сил Украины, пусть и не совсем успешная, на Новопавловском направлении явно непосредственно влияет на ситуацию под Покровском, где российским войскам, по сути, приходится «расползаться» во все более расширяющейся полосе наступления (соответственно, падает тактическая и оперативная плотность войск), при этом существенно не меняя свой боевой и численный состав (БЧС) в количественном выражении.

Честно говоря, я нисколько не удивлюсь, если уже в ближайшее время вражеское командование возьмется за существенную перегруппировку своих сил и средств, по крайней мере в секторе ГВ «Центр» (и скорее всего «Юг»/8-й ОА).

На данный момент в состав ГВ «Центр» входят три общевойсковые армии — 2-я, 41-я и 51-я ОВА. Первые две почти полностью задействованы в операции против Покровского района обороны Вооруженных Сил Украины и прилегающих к нему районов, а 51-я ОВА — на Торецком, Новопавловском и одна бригада на Покровском направлениях. С формальной точки зрения этих сил и средств вполне достаточно для организации и проведения «штурма Покровска».

Другой вопрос — как это сделать (в смысле — где и с какими силами), а главное — в какой последовательности? Получается, что оба эти вопроса являются важными при планировании, организации и осуществлении управления войсками. Соответствующее впечатление, когда кажется, что можно «сделать все и сразу», достаточно протянуть руку, чтобы сорвать плод и в связи с этим открываются «широкие возможности», может сыграть с вами очень злую шутку.

Константин Машовец, Facebook

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