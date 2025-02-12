Страшное ДТП в Минске: грузовик протаранил маршрутку 12.02.2025, 16:25

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Затем микроавтобус влетел в остановку.

Пять человек получили телесные повреждения в аварии, которая произошла днем 12 февраля в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

По предварительной информации, около 14.40 21-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал по Долгиновскому тракту. Вблизи дома № 174 он врезался в стоящую на остановочном пункте маршрутку. От удара микроавтобус вылетел на тротуар и протаранил конструкцию остановки.

В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в больницу для обследования.

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