Страшное ДТП в Минске: грузовик протаранил маршрутку
- 12.02.2025, 16:25
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Затем микроавтобус влетел в остановку.
Пять человек получили телесные повреждения в аварии, которая произошла днем 12 февраля в Минске, сообщили в столичной ГАИ.
По предварительной информации, около 14.40 21-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал по Долгиновскому тракту. Вблизи дома № 174 он врезался в стоящую на остановочном пункте маршрутку. От удара микроавтобус вылетел на тротуар и протаранил конструкцию остановки.
В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в больницу для обследования.