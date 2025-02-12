Ученые обнаружили на дне Тихого океана странный сигнал 12.02.2025, 16:32

Что он означает.

Исследователи обнаружили неожиданный всплеск уровня бериллия-10 (¹⁰Be) в образцах морского дна Тихого океана. По словам ученых, такая находка может предоставить новый инструмент для измерения прошлого Земли, пишет Interesting Engineering.

В исследовании говорится, что это открытие может быть, как глобальный временной маркер, улучшая то, как ученые синхронизируют геологические записи, которые охватывают миллионы лет. То есть, к примеру, археологические находки, такие как кости или остатки дерева, могут быть достаточно точно датированы благодаря такому открытию.

«Однако радиоуглеродный метод ограничен датировкой образцов возрастом не более 50 000 лет. Для датировки более старых образцов мы должны использовать другие изотопы, такие как космогенный бериллий-10 (10Be)», - объяснил физик из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) Доминик Колль.

Известно, что бериллий-10 является редким радиоактивным изотопом, который образуется при столкновении высокоэнергетических космических лучей с кислородом и азотом в верхних слоях атмосферы Земли. Позже он выпадает на Землю в виде осадков и со временем накапливается в отложениях океана.

«Имея период полураспада 1,4 миллиона лет, этот изотоп позволяет ученым проследить события 10-миллионной давности, что делает его бесценным инструментом для реконструкции древней истории Земли», - подчеркнули в издании.

Поэтому Доминик Колль и его команда решили проанализировать железомарганцевые корки, которые были подняты с глубины нескольких километров под Тихим океаном. Такие коры, богатые железом и марганцем, формируются постепенно в течение миллионов лет, сохраняя историю изменений в окружающей среде.

После того, как исследователи оценили собранные данные, то удивились результатам.

«Примерно в возрасте 10 миллионов лет мы нашли почти вдвое больше 10Be, чем ожидали. Мы наткнулись на ранее не обнаруженную аномалию», - отметил Колль.

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