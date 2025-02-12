«Беларуская выведка»: Лукашенко попал на крючок 8 12.02.2025, 16:49

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Диктатор запуган.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет об угрозе для Беларуси, которую представляют учения «Запад 2025». Ожидается, что это будут самые массовые белорусско-российские военные учения с привлечением небольшого контингента из Северной Кореи.

«Официально будет заявлено об оборонительном характере. Сценарий будет предполагать отражение агрессии с потенциалом нанесения масштабного наступательного контрудара в Западном и Юго-Западном направлении», - пишет автор Telegram-канала.

По данным источников Telegram-канала, в ходе учений будут продемонстрированы «учебные пуски тактических ядерных средств поражения наземного и воздушного базирования с территории РБ». В связи с чем в мероприятиях «примут масштабное участие подразделения ядерной и химической защиты обеих государств».

«Цель — продемонстрировать противнику возможность и готовность применить тактическое ядерное оружие в случае необходимости и готовность принять меры по комплексной радиоактивной защите своих войск», — отмечается в сообщении.

«Запад 2025» преследует две основные цели:

— запугать вероятного противника и продемонстрировать потенциал, основанный на реальном опыте войны с использованием всех компонентов и средств нанесения поражения;

— занятие и постоянное размещение войск на территории Беларуси.

«Итогом проведения учений станет принципиальный факт создания Армии так называемого союзного государства и размещение гибридных компонентов войск РФ на территории Беларуси на постоянной и законной основе», — пишет Telegram-канал.

Лукашенко «придает этим учениям огромное личное значение», поскольку сильно напуган поступающими от российской стороны данными о «критическом характере угрозы со стороны войск НАТО, их постоянном накапливании и планах организации силовой поддержки в случае обострения ситуации внутри страны». По сути, утверждается в сообщении а отношении белорусского правителя ведется информационно-психологическая специальная операция (ИПСО).

«Цель ИПСО - играть на врожденной паранойе, держать диктатора в перманентном страхе и под психологическим контролем, для эффективного влияния кремлевских кукловодов», — пишет «Беларуская выведка».

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