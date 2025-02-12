закрыть
12 февраля 2025, среда, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Беларуская выведка»: Лукашенко попал на крючок

8
  • 12.02.2025, 16:49
  • 9,180
«Беларуская выведка»: Лукашенко попал на крючок

Диктатор запуган.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет об угрозе для Беларуси, которую представляют учения «Запад 2025». Ожидается, что это будут самые массовые белорусско-российские военные учения с привлечением небольшого контингента из Северной Кореи.

«Официально будет заявлено об оборонительном характере. Сценарий будет предполагать отражение агрессии с потенциалом нанесения масштабного наступательного контрудара в Западном и Юго-Западном направлении», - пишет автор Telegram-канала.

По данным источников Telegram-канала, в ходе учений будут продемонстрированы «учебные пуски тактических ядерных средств поражения наземного и воздушного базирования с территории РБ». В связи с чем в мероприятиях «примут масштабное участие подразделения ядерной и химической защиты обеих государств».

«Цель — продемонстрировать противнику возможность и готовность применить тактическое ядерное оружие в случае необходимости и готовность принять меры по комплексной радиоактивной защите своих войск», — отмечается в сообщении.

«Запад 2025» преследует две основные цели:

— запугать вероятного противника и продемонстрировать потенциал, основанный на реальном опыте войны с использованием всех компонентов и средств нанесения поражения;

— занятие и постоянное размещение войск на территории Беларуси.

«Итогом проведения учений станет принципиальный факт создания Армии так называемого союзного государства и размещение гибридных компонентов войск РФ на территории Беларуси на постоянной и законной основе», — пишет Telegram-канал.

Лукашенко «придает этим учениям огромное личное значение», поскольку сильно напуган поступающими от российской стороны данными о «критическом характере угрозы со стороны войск НАТО, их постоянном накапливании и планах организации силовой поддержки в случае обострения ситуации внутри страны». По сути, утверждается в сообщении а отношении белорусского правителя ведется информационно-психологическая специальная операция (ИПСО).

«Цель ИПСО - играть на врожденной паранойе, держать диктатора в перманентном страхе и под психологическим контролем, для эффективного влияния кремлевских кукловодов», — пишет «Беларуская выведка».

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин