«Беларуская выведка»: Лукашенко попал на крючок

«Беларуская выведка»: Лукашенко попал на крючок8
- 12.02.2025, 16:49
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Диктатор запуган.
Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет об угрозе для Беларуси, которую представляют учения «Запад 2025». Ожидается, что это будут самые массовые белорусско-российские военные учения с привлечением небольшого контингента из Северной Кореи.
«Официально будет заявлено об оборонительном характере. Сценарий будет предполагать отражение агрессии с потенциалом нанесения масштабного наступательного контрудара в Западном и Юго-Западном направлении», - пишет автор Telegram-канала.
По данным источников Telegram-канала, в ходе учений будут продемонстрированы «учебные пуски тактических ядерных средств поражения наземного и воздушного базирования с территории РБ». В связи с чем в мероприятиях «примут масштабное участие подразделения ядерной и химической защиты обеих государств».
«Цель — продемонстрировать противнику возможность и готовность применить тактическое ядерное оружие в случае необходимости и готовность принять меры по комплексной радиоактивной защите своих войск», — отмечается в сообщении.
«Запад 2025» преследует две основные цели:
— запугать вероятного противника и продемонстрировать потенциал, основанный на реальном опыте войны с использованием всех компонентов и средств нанесения поражения;
— занятие и постоянное размещение войск на территории Беларуси.
«Итогом проведения учений станет принципиальный факт создания Армии так называемого союзного государства и размещение гибридных компонентов войск РФ на территории Беларуси на постоянной и законной основе», — пишет Telegram-канал.
Лукашенко «придает этим учениям огромное личное значение», поскольку сильно напуган поступающими от российской стороны данными о «критическом характере угрозы со стороны войск НАТО, их постоянном накапливании и планах организации силовой поддержки в случае обострения ситуации внутри страны». По сути, утверждается в сообщении а отношении белорусского правителя ведется информационно-психологическая специальная операция (ИПСО).
«Цель ИПСО - играть на врожденной паранойе, держать диктатора в перманентном страхе и под психологическим контролем, для эффективного влияния кремлевских кукловодов», — пишет «Беларуская выведка».