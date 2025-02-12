Рютте: Путин проиграет, если нападет на НАТО 3 12.02.2025, 16:54

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Марк Рютте

Генсек Альянса призвал готовиться к войне с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Путин сейчас нападет на Североатлантический альянс, то его ждет неизбежный проигрыш, но через несколько лет Россия может представлять большую угрозу.

Об этом Рютте сказал в среду на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО, сообщает «Европейская правда».

Генсек подчеркнул, что странам Альянса следует серьезно относиться к предупреждениям различных разведывательных органов о возможном нападении России на государства НАТО. В то же время он заверил, что если бы Россия атаковала Альянс сегодня, ее ждало бы поражение.

«Если Путин нападет на НАТО, реакция будет разрушительной. Он проиграет... Сдерживание и оборона очень сильны», – сказал Рютте.

Однако он отметил, что Россия, учитывая нынешние темпы работы ее военной промышленности, может значительно нарастить силы за 4-5 лет. Поэтому НАТО должно быть готовым к этому и сфокусироваться на трех вещах – поддержке Украины, увеличении оборонных расходов и развитии своей оборонной промышленности.

«В противном случае у нас будут деньги, но мы не сможем защитить себя. Нам нужно это сделать. Плюс нужно убедиться в том, что Украина возьмет верх (в войне. – Ред.)», – сказал Рютте.

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