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В минской Серебрянке пропало электричество

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  • 12.02.2025, 17:03
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В минской Серебрянке пропало электричество

На место выехала бригада электромонтеров.

В дворовых чатах Ленинского района пишут об отсутствии электричества в нескольких домах в жилом районе Серебрянка. Как долго будет решаться проблема, узнал корреспондент агентства «Минск-Новости».

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По информации «Минскэнерго», первые уведомления об отсутствии электричества начали поступать около 13:30 от потребителей с ул. Якубова, пр. Рокоссовского и ул. Плеханова.

Для восстановления электроснабжения в распределительную сеть направлена оперативно-выездная бригада филиала «Минские кабельные сети».

— Отключение штатное. Предварительное время восстановления электроснабжения — два часа, потребители первой категории не отключались, — сообщили на предприятии.

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