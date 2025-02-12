В минской Серебрянке пропало электричество

В минской Серебрянке пропало электричество2
- 12.02.2025, 17:03
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На место выехала бригада электромонтеров.
В дворовых чатах Ленинского района пишут об отсутствии электричества в нескольких домах в жилом районе Серебрянка. Как долго будет решаться проблема, узнал корреспондент агентства «Минск-Новости».
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По информации «Минскэнерго», первые уведомления об отсутствии электричества начали поступать около 13:30 от потребителей с ул. Якубова, пр. Рокоссовского и ул. Плеханова.
Для восстановления электроснабжения в распределительную сеть направлена оперативно-выездная бригада филиала «Минские кабельные сети».
— Отключение штатное. Предварительное время восстановления электроснабжения — два часа, потребители первой категории не отключались, — сообщили на предприятии.