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The Telegraph: Грязные секреты Орбана и Фицо

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  • 12.02.2025, 17:17
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The Telegraph: Грязные секреты Орбана и Фицо

Премьерам Венгрии и Словакии нужно вспомнить историю.

В статье для The Telegraph) (перевод — сайт Charter97.org) Найджел Джонс утверждает, что, выстраивая отношения с кремлевским диктатором, Виктор Орбан и Роберт Фицо игнорируют трагические страницы истории своих стран, когда они становились жертвами вторжения России:

— Хотя некоторые, как партия «Братья Италии» (Fratelli d'Italia) итальянского премьер-министра Джорджии Мелони, остаются верными НАТО и западному сопротивлению Путину и его агрессии в Украине, часть популистов проявляют симпатию к российскому диктатору и готовы оправдывать зверства его преступного режима.

Это симпатия — результат упорной работы агентов Путина, пишет Найджел Джонс:

— Эта мягкость к агрессии Кремля часто, как в случае с правящей партией Фидес Виктора Орбана в Венгрии, обусловлена чистым прагматизмом, поскольку Россия удовлетворяет почти все энергетические потребности Венгрии. Но в других странах популисты восхищаются жесткими методами Путина в обращении с его критиками и, вероятно, хотели бы поступать так с собственными противниками.

В Австрии лидер Партии свободы (FPO) Герберт Кикль, победивший на выборах в сентябре прошлого года, подписал так называемый «Договор о дружбе» с путинской партией «Единая Россия» в 2016 году. Глава австрийской службы безопасности уже тогда предупредил, что связи FPO с Москвой могут угрожать безопасности страны и ее нейтралитету.

В другой части Восточной Европы авторитарный премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пережил попытку покушения на свою жизнь в прошлом году, совершил личную рождественскую поездку к Путину, чтобы обсудить продление поставок российского газа. Поскольку Фицо был без сопровождения словацких дипломатов в своей праздничной поездке, есть подозрения, что он также обсуждал установление более тесных контактов с Москвой. Фицо часто высказывался против Украины и угрожал выдворить украинских беженцев из Словакии, напоминает автор:

— Заводя дружбу с кремлевским диктатором, Орбан и Фицо забывают трагическую историю вторжения России в их собственные страны. В 1956 году российские танки кроваво подавили антикоммунистическую революцию в Будапеште, а в 1968 году советские танки они же подавили более мягкий коммунистический режим в Чехословакии.

Самым тревожным среди европейских союзников Путина, учитывая статус Германии как самой сильной экономики ЕС и самой густонаселенной страны Европы, это лояльность к России со стороны националистической партии «Альтернатива для Германии» (AfD). AfD сейчас занимает второе место в рейтингах и участвует в выборах в Германии 23 февраля.

Как и в Австрии, немецкие спецслужбы предупредили власти Германии, что Россия пытается дестабилизировать страну, проникая в AfD и усиливая антиукраинские настроения.

Агентам Путина не приходится прилагать много усилий, убежден Найджел Джонс:

— Официальная предвыборная программа AfD уже включает призыв к прекращению военной поддержки Украины со стороны Германии и восстановлению поставок российских энергоресурсов, а также содержит множество антиамериканских деятелей, которые тяготеют к Москве. Меньшая популистская партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), происходящая из бывшей Коммунистической партии Восточной Германии, еще более безоговорочно подчиняется интересам Москвы.

Некоторые из бывших друзей Путина отошли на второй план и ушли из его хора . Во Франции националистическая партия Марин Ле Пен «Национа́льное объединение» решительно осудила вторжение в Украину. В 2017 году Ле Пен побывала в Москве, где попала на фото, где она пожимая руку Путину. Кроме того, ее партия получила кредит в шесть миллионов евро от российского банка для частичного финансирования президентской кампании, который был быстро погашен в 2023 году после обвинений в том, что Ле Пен находится под влиянием Путина.

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