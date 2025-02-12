Белорусский электрокар снова буксует 1 12.02.2025, 17:23

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Запуск в серийное производство вновь перенесли.

Серийный выпуск белорусского электрокара запустится не раньше 2026 года. Об этом рассказал замдиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.

По его словам, пять тестовых образцов уже собрали, сейчас их испытывают на полигонах.

В Академии наук считают, что с точки зрения конструкции белорусский электромобиль не проигрывает китайским аналогам, уступает он пока только по единственному показателю — цена.

«Целевая стоимость автомобиля, мы бы хотели, чтобы он стоил в районе 25-30 тысячи долларов. Это та цена, в которую мы хотим его загнать, и считаем, что тогда для рынка он будет конкурентоспособен», — сказал Белевич.

Он добавил, что пока не ясно, получится ли сделать такую цену для потребителя.

«Мы ведем работу с поставщиками, с изготовителями, как выйти на эту цену. Потому что если наш автомобиль будет стоить 40-50 тысяч долларов, то какие тут меры господдержки ни включай, он не будет продаваться, то есть это будет единичный продукт», — резюмировал Белевич.

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