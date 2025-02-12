В Эстонии хотят предложить Трампу свои редкоземельные металлы 12.02.2025, 17:29

С таким предложением выступил глава МИД страны.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что его страна должна предложить президенту США Дональду Трампу инвестировать в разведку редкоземельных металлов.

Об этом эстонский министр сказал в интервью ERR.

По его словам, американцы заинтересованы в защите своих инвестиций, поэтому сейчас Эстонии следует подумать о том, как привлечь такие инвестиции в редкоземельные металлы, которые есть в регионе Вирумаа.

«США очень заинтересованы и уже несколько лет проявляют очень большой интерес к редкоземельным металлам в Эстонии. Все знают, что в Ида-Вирумаа есть фосфориты и сопутствующие им редкоземельные металлы, которые являются огромным сокровищем для эстонского народа», – отметил Тсахкна.

Он добавил, что необходимо «провести трезвую дискуссию» о том, как использовать эти полезные ископаемые без ущерба для окружающей среды.

«Как мы можем привлечь сюда, например, очень большие инвестиции из США, чтобы мы могли производить здесь высокотехнологичную продукцию, которая заменит зависимость от Китая как для США, так и для Европы», – отметил глава МИД Эстонии.

Он убежден, что это «смелое геополитическое решение», которое «поставит нас в очень сильную позицию в отношениях с администрацией Трампа»,

«Это поставит нас как очень четкую и очень сильную точку на карте. Это означает, в частности, что США очень заинтересованы в защите своих крупных инвестиций и производственных мощностей. Это конкретный пример, когда мы говорим о реальной политике», – резюмировал Тсахкна.

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