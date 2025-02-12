Глава Пентагона сделал ряд заявлений по Украине 4 12.02.2025, 17:41

2,060

Пит Хегсет

Пит Хегсет высказался о НАТО и возвращении к границам 2014 года.

Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть «границы 2014 года». Также не стоит рассчитывать на членство в НАТО. Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (формат «Рамштайн») заявил новый министр обороны США Пит Хегсет, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, США привержены идее суверенности Украины, но ее членство в НАТО не является реалистичным.

«Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и повлечет больше страданий», - сказал он.

Также Хегсет считает нереальным возвращение Украины к «границам 2014 года», то есть до российского вторжения в Крым и на Донбасс.

Говоря о гарантиях безопасности для Киева, глава Пентагона исключил возможность отправки войск США в Украину и подчеркнул, что это Европе нужно «выйти на арену» и взять на себя ответственность за безопасность континента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com