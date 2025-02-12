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Глава Пентагона сделал ряд заявлений по Украине

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  • 12.02.2025, 17:41
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Глава Пентагона сделал ряд заявлений по Украине
Пит Хегсет

Пит Хегсет высказался о НАТО и возвращении к границам 2014 года.

Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть «границы 2014 года». Также не стоит рассчитывать на членство в НАТО. Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (формат «Рамштайн») заявил новый министр обороны США Пит Хегсет, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, США привержены идее суверенности Украины, но ее членство в НАТО не является реалистичным.

«Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и повлечет больше страданий», - сказал он.

Также Хегсет считает нереальным возвращение Украины к «границам 2014 года», то есть до российского вторжения в Крым и на Донбасс.

Говоря о гарантиях безопасности для Киева, глава Пентагона исключил возможность отправки войск США в Украину и подчеркнул, что это Европе нужно «выйти на арену» и взять на себя ответственность за безопасность континента.

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