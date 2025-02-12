Генерал-опохмел в опале 12.02.2025, 17:54

Андрей Гурулев

Российского депутата Андрея Гурулева перестали звать в пропагандистские шоу.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев перестал быть спикером российских федеральных телеканалов, обратил внимание «Можем объяснить». Причем, это произошло еще до того, как его вывели из состава комитета по обороне.

В последний раз Гурулев появлялся в телеэфире 27 января — тогда он был гостем программы «Время покажет» на Первом канале. В прямом эфире депутат допустил красноречивую оговорку (на видео). Говоря об «освобождении» Великой Новоселки (этот термин используют Минобороны и госпропаганда) депутат заявил, что российские военные «захватили» населенный пункт.

За день до этого Гурулев поссорился со своим коллегой на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Причиной перепалки Гурулева и депутата Леонида Калашникова от КПРФ стал Дональд Трамп. Примерно в те же дни Гурулев в последний раз появился на телеканале «Соловьев Live». Он был гостем утреннего эфира. После этого депутата в эфир больше не звали.

Гурулев был постоянным гостем пропагандистских ток-шоу. Иногда он появлялся в одной и той же программе несколько раз за неделю. В том же «Вечере с Владимиром Соловьевым» он появлялся 12 и 14 января, а также 19 и 22 января.

11 февраля Гурулева вывели из состава комитета Госдумы по обороне. Причиной этого, по данным «Ъ», стали его резкие высказывания в телеэфирах. Политик призывал бомбить Лондон и Нидерланды, открыто поддерживал ХАМАС во время атаки на Израиль, а также предлагал уничтожить 20% россиян, не поддерживающих политику Кремля. В интернете он получил прозвище «генерал-опохмел» за склонность к употреблению алкоголя.

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