Лукашенко попался на антисемитизме 12.02.2025, 18:08

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И это легко доказать.

За 30 лет у власти Александр Лукашенко много раз высказывался про евреев и Израиль. Некоторые из его речей приводили к дипломатическим скандалам и реакции израильского МИД.

«Еврорадио» вспоминает самые антисемитские высказывания Лукашенко.

«Еврейский Бобруйск — свинушник»

12 октября 2007 года на пресс-конференции для российских СМИ Лукашенко возмутил израильтян своим высказыванием про евреев. Он сравнил «в основном еврейский город Бобруйск» со «свинушником».

— Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Страшно было зайти, свинушник был. Это в основном еврейский был город, вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут. Посмотрите в Израиле, я вот был… Я ни в коем случае не хочу их обидеть, но они не очень заботятся, чтобы подстрижена трава была, как в Москве, у россиян, белорусов. Такой город был… — сказал Лукашенко.

Сразу после этого посла Беларуси вызвали в израильский МИД и высказали свое недовольство словами Лукашенко.

— Мы шокированы и высказываем свое возмущение. Кроме президента Ирана никто так не говорит, — заявил тогда заместитель руководителя департамента Европы и Азии МИД Израиля Пини Ави.

На заявление Лукашенко отреагировала и глава МИД Израиля Ципи Ливни.

— Мировые лидеры должны взять на себя ответственность за борьбу против антисемитизма, который поднимает уродливую голову в различных частях мира, а не поощрять его.

«Зиссер непорядочно себя ведет»

Выступая с ежегодным обращением к парламенту в 2015 году, Лукашенко вновь нелестно высказался о евреях. В частности об основателе портала tut.by Юрии Зиссере из-за того, что журналисты издания подвергли критике указ Лукашенко о введении налога для граждан, работающих менее 183 дней в году.

— Семен Борисович, Зиссер непорядочно себя ведёт, я смотрю. Я же вас год назад просил всех евреев в Беларуси взять под контроль, — сказал Лукашенко руководителю столичной области Шапиро.

— Работаем над этим, — улыбнулся Шапиро Лукашенко.

Позднее председатель Союза белорусских еврейских общественных организаций Борис Герстен защитил Лукашенко и оправдал его слова эмоциональностью.

— Не думаю, что это какие-то его убеждения, потому что на самом деле, по поступкам, которые мы видим, они показывают его как очень толерантного человека. На самом деле мы не видим здесь в Беларуси проявлений какого-то антисемитизма.

Сам Юрий Зиссер тогда выразил обеспокоенность такими заявлениями.

После этого случая правозащитница Татьяна Ревяко написала в Генпрокуратуру Беларуси с просьбой проверить, не содержится ли в словах Лукашенко признаков преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни).

В прокуратуре ожидаемо ответили, что в высказывании «сведений о нарушении законодательства не содержится».

«Евреи правили миром»

Во время своего выступления на Кургане Славы по случаю Дня Независимости в 2021 году Лукашенко сравнил память о Второй мировой войне с памятью о Холокосте и заявил, что перед евреями, которые «правили миром и СМИ», «преклоняется весь мир».

Он говорил об участии белорусов в борьбе с нацистами во время Второй мировой войны и предложил начать расследование по факту «геноцида белорусского народа».

— Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые, никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели, — сказал Лукашенко.

В МИД Израиля посчитали эти высказывания Лукашенко неприемлемыми.

Армяне умные, потому что там нет евреев

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко решил «похвалить» армян. И зачем-то привел в пример евреев.

Лукашенко рассказывал журналистам о положении Армении, которая пытается направить свои силы на налаживание отношений с Западом.

— Если Армения захочет умереть экономически — мы можем ее потерять. Но я не думаю, что армяне — глупые люди. Армяне — умные люди. Ведь там нет ни одного еврея. Знаете, почему в Армении нет евреев? Потому что армяне — самые умные люди, — заявил Лукашенко.

Хотя израильское издание 7kanal.co.il отмечает, что в Армении есть еврейская община, в которой проживает около 400 человек, опровергнув слова Лукашенко.

«Евреи-коррупционеры»

В мае 2024 года на совещании Лукашенко с правительством, отчитывая инспектора по Витебской области Игоря Брило, который оказался замешан в коррупционном скандале, он снова упомянул евреев.

Лукашенко отметил, что фигурантами дела являются еще 30 человек. И добавил следующее.

— Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем... Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки.

Агентство JNS сообщало, что глава МИД Израиля Исраэль Кац называл высказывания Лукашенко о евреях, замешанных в коррупции в республике, неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими.

Отношение Лукашенко к войне Израиля с ХАМАС

Белорусская пропаганда с первых дней войны выступала с антиизраильской стороны.

Например, «Минская правда» написала, что «победа Палестины — это победа Москвы и Минска», хотя позже материал был удален.

Сам Лукашенко в конфликте на Ближнем Востоке обвинил «америкосов», и заявил, что нужно создавать палестинское государство.

— Это беда. Ближний Восток — это вот как здесь у нас всегда был театр военных действий, то и Ближний Восток, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель.

А 7 мая 2024 года Александр Лукашенко заявлял, что «Израиль бомбит мирное население».

Белорусские власти также занимают исключительно пропалестинскую позицию и игнорируют террористическое нападение 7 октября 2023 года . Так, совет республики «решительно осуждает нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа, включая лагеря беженцев, госпитали, школы».

Первая и последняя поездка в Израиль

На днях историк Александр Фридман метко высказался об отношении Израиля к Александру Лукашенко:

«Лукашенко рассказал, как доказал во время своей «первой поездки» в Израиль в 2000 году, что не является антисемитом.

Доказательства носили столь убедительный характер, что первая поездка оказалась последней. Израильские власти за прошедшие 25 лет его так больше и не пригласили, но зато успели несколько раз обвинить в антисемитизме».

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