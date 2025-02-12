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США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

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  • 12.02.2025, 18:24
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США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

Подробности развертывания пока не разглашаются.

Два способных нести ядерное оружие самолета B-52H Stratofortresses военно-воздушных сил США прибыли на базу Фэрфорд в Великобритании, сообщает UK Aviation News. Они являются частью 69-й бомбардировочной эскадрильи, которая дислоцируется на авиабазе Майнот в Северной Дакоте. В ближайшее время в Великобритании приземлятся еще два таких самолета. Подробности развертывания пока не разглашаются.

Ранее B-52 из Фэрфорда принимали участие в учениях НАТО на Балтике, предупреждая возможную российскую агрессию в регионе. С ноября по середину декабря прошлого года они выполнили серию из девяти полетов с учебным бомбометанием над Финляндией, Швецией и Литвой. В ходе операций их сопровождали истребители стран-членов НАТО.

Boeing B-52H Stratofortress — это тяжелый ядерный бомбардировщик дальнего радиуса действия, который состоит на вооружении ВВС США с 1955 года и постоянно модернизируется. Он может нести полезную нагрузку 31,5 тыс. кг. Помимо американских бомбардировщиков, на английской базе Фэрфорд находится высотный самолет-разведчик U2, который совершает миссии почти каждый день.

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