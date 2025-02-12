закрыть
12 февраля 2025, среда, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, как сделать собак послушнее

2
  • 12.02.2025, 18:26
  • 2,332
Ученые выяснили, как сделать собак послушнее

Назван лучший способ заставить животных следовать командам.

Ученые из Венского университета ветеринарной медицины нашли идеальный способ заставить собаку следовать указаниям хозяина. Оказалось, что лучший способ привлечь внимание собаки — одновременно смотреть на объект и указывать на него.

Работа опубликованана в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Для эксперимента 20 собакам разных пород, включая пуделей, стаффордширских терьеров и австралийских овчарок, надели специальные шлемы с трекерами глаз. Затем им предлагали выбрать между двумя мисками, одна из которых содержала лакомство. Собаки реагировали на разные сигналы: когда экспериментатор только указывал на миску, только смотрел на нее или делал и то, и другое одновременно. Наилучший результат был достигнут при одновременном указании на объект и направлении взгляда на него.

«Взгляд и жест полезны по отдельности, но вместе они работают эффективнее», — объяснил ведущий автор исследования Кристоф Фельтер.

Результаты показали, что собаки, скорее всего, воспринимают человеческие жесты не просто как направление, а как осмысленный сигнал. Однако ученые пока не готовы сделать окончательные выводы.

«Понимают ли они, что мы им сообщаем информацию, или просто следуют команде? Это еще предстоит выяснить», — добавил Фельтер.

Следующий этап исследования — выяснить, при каких условиях собаки лучше запоминают информацию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин