Зеленский: Путин скоро умрет 4 12.02.2025, 18:35

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Владимир Зеленский

Украинский президент заявил, что переживет российского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не даст победить российскому диктатору Владимиру Путину в войне против Украины.

«Послушайте, я не дам Путину победить. Это то, чем я живу», — заявил Зеленский во время интервью The Economist, опубликованного в среду, 12 февраля.

Зеленский также отметил, что любит свободу и еще имеет время для спокойной жизни.

«Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него (Владимира Путина — ред.) нет. Он точно скоро умрет. Но я еще хочу жить, ходить. Мне после политики интересно путешествовать по миру. А ему — нет», — заявил украинский президент.

Он также отметил, что не имеет «болезни, связанной с властью».

«Я защищаю свой народ и свою семью, и мы боремся за выживание. У меня нет ни одной болезни, связанной с властью», — заявил Зеленский.

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